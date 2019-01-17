Сооснователь "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале интригующий анонс. По его словам, текущий 2019-й год станет "безусловно, самым важным" в истории Telegram.

Дуров подвел итоги минувшего года: он, по мнению создателя мессенджера, оказался для Telegram "великолепным". "В 2018-м больше и больше людей открывали для себя Telegram и переключались на него с сервисов, развиваемых продающими рекламу ИТ-монополиями, — считает он. — В результате Telegram стал одним из немногих приложений для обмена сообщениями, которые продемонстрировали значительный рост по всему миру".

Дуров пообещал, что, "основываясь на успехах прошлого года", в 2019-м команда разработчиков внедрит "многие долгожданные изменения в продукте, о которых вы просили". В результате 2019-й год станет "годом, когда исполнятся касающиеся функциональности желания наших пользователей".

Сообщению категорически не хватает подробностей. Главный вопрос, который сейчас волнует небезразличных к судьбе Telegram — станет ли реальностью проект Telegram Open Network, предполагавший создание основанного на мессенджере блокчейна и криптовалюты Gram. Проект в прошлом году собрал порядка 1,7 млрд долларов инвестиций, став вторым крупнейшим ICO в истории.

Без дальнейшего притока средств по линии TON или других проектов Telegram рискует вскоре обанкротиться: рекламу сервис не размещает, абонентской платы с пользователей не берет, а собственных средств Павла Дурова и коллег рано или поздно перестанет хватать на поддержание требующей все больших затрат инфраструктуры.

В начале января юридическое лицо Telegram Messenger LLP (внесенное в российский реестр организаторов распространения информации и наказанное за отказ сотрудничать с ФСБ блокировкой по решению суда) было ликвидировано по просьбе Дурова. Однако таких компаний у основателя мессенджера несколько.