В очередной тестовой сборке операционной системы Windows 10 (18317) иконка для вызова голосовой помощницы Cortana на панели задач оказалась отделена от поисковой строки. Связано это с желанием Microsoft сделать так, чтобы строка служила только для поиска файлов и документов, а голосовые команды обрабатывались отдельно.

"Это позволит каждому взаимодействию вводить новшества независимо друг от друга, наилучшим образом обслуживать свою целевую аудиторию и варианты использования", — объяснила руководитель программы тестирования Windows Insider Дона Саркар. Помимо этого, сказала она, запланирована интеграция Cortana с менеджером Microsoft To-Do для управления рабочими и повседневными задачами.

Изменение значительно сократит присутствие Cortana в Windows 10. Microsoft сможет развивать поисковую функцию "десятки" независимо от помощницы, а пользователи сами решать, как искать — голосом или текстом.

Голосовую ассистентку изолируют от текстового поиска в следующем крупном обновлении Windows 10. Его релиз намечен на апрель.