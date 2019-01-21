Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) зарегистрировала патент Motorola Mobility на смартфон, который можно полностью складывать пополам. Глядя на схематические рисунки, иллюстрирующие разработку, можно предположить, что именно так будет выглядеть новая версия легендарного мобильника Razr.

О намерении владельца торговой марки Motorola, компании Lenovo перевыпустить телефон-раскладушку Razr из начала 2000-х СМИ сообщили на прошлой неделе. По данным The Wall Street Journal, модель 2019 года оснастят дисплеем, который будет полностью сгибаться за счет гибкой секции по центру (скорее всего, OLED, так как только панели такого типа могут деформироваться, не ломаясь).

Motorola подала патентную заявку 17 декабря прошлого года. В документе бренд Razr нигде не упоминается, однако сходство с предшественником, включая откидывающуюся крышку и узнаваемый толстый "подбородок", вполне угадывается.

На внутренней стороне дисплей и кнопки заменит одна сплошная OLED-панель. С внешней стороны, на верхней секции, расположится еще один, вспомогательный экран. Нам нем, видимо, будут высвечиваться время, уведомления и другая информация.

Источники рассказали WSJ, что новинка выйдет в феврале по цене около $1500. Всего будет выпущено около 200 тысяч устройств. Razr 2019 назывался совместным проектом Lenovo и американского оператора Verizon, так что купить его, по-видимому, можно будет только в США.