Компания Lenovo, владелец торговой марки Motorola, перевыпустит телефон-раскладушку Razr, пользовавшийся высоким спросом в 2000-х. Модель 2019 года оснастят складным дисплеем, а продаваться она будет примерно за $1500, сообщает The Wall Street Journal.

Razr 2019 — совместный проект Lenovo и американского оператора Verizon. Поэтому купить новинку, по-видимому, можно будет только США. Компания изготовит всего 200 тысяч устройств, а оценят их в $1500 — вдвое дороже оригинального Razr ($600), который уже тогда считался очень дорогим. Старт продаж намечен на февраль.

Как пишет газета, экран Razr 2019 будет полностью сгибаться за счет гибкой секции по центру. В качестве матрицы, скорее всего, выступит OLED, так как только панели такого типа могут деформироваться, не ломаясь.

Устройства с "гнутыми" экранами станут главной тенденцией этого года. В начале января китайская Rouyu привезла на выставку CES 2019 первый серийный смартфон со складным дисплеем FlexPai, а Samsung 20 февраля должна показать собственную модель со складывающимся пополам экраном. Сгибаемый смартфон также готовит Huawei — показать его могут на MWC в конце следующего месяца. А в Microsoft уже активно занимаются адаптацией Windows 10 к гибким и двухэкранным устройствам.