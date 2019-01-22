Российские медики тестируют интерфейс типа мозг-компьютер, который позволяет людям, пережившим инсульт и утратившим возможность говорить, набирать текст усилием мысли. Просто посмотрев на экран монитора и мысленно визуализировав у себя в голове букву алфавита, пациент может общаться с находящимися рядом людьми или по интернету.

Проект "Нейрочат" представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная нейрогарнитура с электродами располагается на голове, а терминал, на который должен смотреть человек и концентрироваться на буквах, может быть закреплен у кровати или на инвалидном кресле.

В рамках опытной партии было изготовлено несколько сотен аппаратов, передает РИА Новости со ссылкой на главу отраслевого союза "НейроНет" Александра Семенова. Первые рабочие образцы устройств разослали в ряд российских реабилитационных центров. Как ожидается, в серийное производство "Нейрочат" поступит к концу весны — началу лету.

Переговоры о закупках и поставках прибора в российские центры уже ведутся. Помимо медицины, сказал Семенов, "Нейрочат" может применяться в промышленности и в индустрии развлечений.