Разработку батарей для будущих смартфонов Apple возглавит специалист из Samsung. По данным Bloomberg, американская компания наняла работавшего вице-президентом Samsung SDI с 2015-го года Сooнхо Ана.

В корейской компании Ан отвечал за разработку литиевых батарей и "технологии будущего". Плоды его трудов Apple, возможно, уже использовала: известно, что компания в прошлом ставила батареи Samsung SDI в свою продукцию.

Не исключено, что найм Ана, который до работы в Samsung более десятка лет занимался аналогичными разработками в LG, сигнализирует о планах Apple разрабатывать аккумуляторы самостоятельно, как она уже делает с процессорами для мобильных устройств. Ранее появлялась информация, что в Купертино намерены закупать кобальт, необходимый для производства батарей, напрямую у его производителей.

В рамках той же стратегии калифорнийская компания, по слухам, ведет собственные разработки в области передовой технологии дисплеев MicroLED. Это в будущем позволило бы Apple отказаться от закупки дисплеев у Samsung и других производителей.