Компания Facebook намерена интегрировать техническую инфраструктуру трех принадлежащих ей сервисов — WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Каждый продолжить функционировать в качестве самостоятельного приложения, однако благодаря объединенной системе сообщений пользователь одного мессенджера сможет переписываться с пользователем другого внутри экосистемы Facebook.

Ради этого тысячам инженеров Facebook понадобится перестроить работу WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на самом базовом уровне, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. Кроме того, во всех приложениях будет поддерживаться сквозное шифрование — система, считающаяся одним из самых надежных способов защиты коммуникаций.

Когда произойдет интеграция платформ, газета не уточняет. По словам информаторов NYT, в Facebook только приступили к работе и планируют закончить к концу этого года или началу 2020-го.

Объединенная система сообщений позволит компании сильнее удерживать пользователей внутри своей экосистемы и успешнее конкурировать с iMessage ("Сообщения") Apple, "Сообщениями Android" и другими мессенджерами Google.