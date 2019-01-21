Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp запретит пересылку одного и того же сообщения по многу раз. В целях борьбы с циркуляцией слухов, распространением фейковых новостей и другой дезинформации отправка одинакового текста будет ограничена пятью контактами.

Новый лимит начнет действовать для пользователей по всему миру начиная с сегодняшнего дня, передает Reuters со ссылкой на вице-президента по политике и коммуникациям WhatsApp Викторию Гранд. Первым его введут на Android-смартфонах, чуть позже — на iOS. Ранее в мессенджере, которым пользуется свыше 1,5 миллиарда человек, было разрешено рассылать сообщение 20 людям или группам.

Руководство WhatsApp изменило правила после тестового периода, начатого прошлым летом в Индии. Там из-за ложных обвинений в похищении детей, распространяемых в мессенджере, с начала 2018-го более десятка человек стали жертвами массовых избиений, причем большинство погибли.

Фейковые сообщения, рассылаемые посредством WhatsApp, распространены и России. Например, в прошлом неизвестные, требуя масштабного репоста, заявляли об орудующей в регионах "банде педофилов", а также предупреждали о якобы готовящихся терактах, ссылаясь на "первоисточник в ФСБ РФ".

В прошлом году, чтобы обуздать циркуляцию новостей-фальшивок и спама, WhatsApp ограничил рассылку нежелательных сообщений, передающихся по цепочке, — от одного человека к другому. Мессенджер начал предупреждать пользователей, что полученное ими "письмо счастья" ранее было переслано множество раз. Уведомление показывается как получателю, так и отправителю.