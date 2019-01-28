Интернет-холдинг Alibaba Group показал обустройство "отеля будущего" с системами искусственного интеллекта, открытого в конце декабря прошлого года. В "умной" гостинице под названием FlyZoo пластиковую ключ-карту заменяет сканер лица, а роботы подают полотенца, смешивают коктейли и развозят еду по комнатам.

Футуристическое заведение расположено в городе Ханчжоу (столице провинции Чжэцзян) — там же, где и штаб-квартира Alibaba. В каждом из 290 высокотехнологичных номеров установлены смарт-динамики Tmall Genie, которые находятся в постоянном ожидании пожеланий постояльцев. Отдавая голосовые команды, гости могут занавешивать шторы, регулировать интенсивность освещения, настраивать температуру, включать телевизор и управлять другой техникой.

Процедура заезда в FlyZoo полностью автоматизирована: граждане Китая, обладающие национальными идентификационными номерами, могут зарегистрироваться еще до фактического прибытия, отсканировав свое лицо посредством смартфона. Также биометрические датчики установлены в лифте, чтобы гости не смогли подняться на этажи, к которым у них нет доступа.

В ресторане "умной" гостиницы роботы развозят еду, заказанную через приложение FlyZoo. Посетителей бара обслуживает огромная роборука, которая умеет готовить 20 разных типов коктейлей. Плата за заказ автоматически прибавляется к стоимости номера. Ночь пребывания в "отеле будущего" стоит от 1390 юаней, или 13 500 рублей.

Чтобы выехать, гостям достаточно нажать на кнопку в приложении FlyZoo. При выселении доступ к комнате мгновенно блокируется, средства списываются с онлайн-кошелька Alibaba, а изображения лиц удаляются из базы данных.

Применение высоких технологий позволит очень существенно сократить затраты на рабочую силу, сказали в компании. В гостинице работают и люди (повара, уборщики и помощники на стойке регистрации), но их количество не раскрывается.