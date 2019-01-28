В октябре прошлого года компания Google представила функцию Night Sight, которая значительно улучшает качество съемки в условиях низкой освещенности, склеивая несколько фотографий в одну. Через месяц режим ночной съемки был добавлен в приложение "Камера Google" для всех смартфонов из линейки Pixel.

На презентации 10/9 в Google сравнили снимок, захваченный на "пиксельфон" 3-го поколения с режимом Night Sight, с изображением, сделанным на камеру iPhone XS — новейшего "айфона", только поступившего в продажу. На этой неделе поисковик продолжил атаку, начав полноценную рекламную кампанию против Apple.

В этот раз в Google снова сопоставили одну и ту же сцену, снятую на "Phone X" (приписав в углу, что фотография сделана на iPhone XS) и Pixel 3. На версии "пиксельфона" отчетливо видна ярко-зеленая одежда и лицо героини, тогда как на снимке с "айфона" их едва можно различить. Заметны и многие другие детали, включая осветленное небо и белую дымку над козырьком.

Ранее в компании заявляли, что Night Sight выравнивает цвета при помощи алгоритмов машинного обучения. Чтобы фотография не получилась размытой, функция делает серию снимков и склеивает их, а также осветляет всю сцену, сохраняя четкость деталей.

С рекламой Google не согласны в DxOMark, разработчики одного из наиболее авторитетных фотобенчмарков. Камеру Pixel 3 эксперты ставят на 9-е место (101 балл), столько же отдавая Apple iPhone XR. iPhone XS Max занимает третью строчку (105 баллов), первая — у Huawei Mate 20 Pro (109).