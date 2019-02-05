Американская компания Harley-Davidson представила два новых концепта электромотоциклов городского типа. Как было объявлено на конференции в рамках Всемирных экстремальных игр (X Games) в Колорадо, для управления скутерами не понадобится водительская лицензия, а заряжать их можно будет от обычной бытовой розетки.

Управлять новыми "харлеями" должно быть очень просто: у них нет сцепления, а батарею можно вытащить руками и заменить на заряженную. Одна из представленных моделей скорее больше похожа на горный электровелосипед, чем на городской мотороллер (на фото ниже).

Продажи бренда со 116-летней историей падают четвертый год кряду. За последний квартал, закончившийся 31 декабря 2018-го, легендарный производитель тяжелых мотоциклов заработал "чистыми" всего $495 тысяч, тогда как за тот же период 2017-го — $8,3 миллиона. В связи с этим компания пытается освоить рынок электромотоциклов — новый, но считающийся весьма перспективным.

LiveWire

Осенью 2019-го в Северной Америке и Западной Европе должны начаться продажи LiveWire — первого полностью электрического мотоцикла Harley-Davidson. Заряжать ему можно будет от обычной бытовой розетки через сетевой шнур, хранящийся под сиденьем.

Новая модель наделена двигателем на постоянных магнитах, который размещен в нижней части. За счет снижения центра тяжести, им будет проще управлять на разных скоростях. Другие особенности LiveWire: две батареи, тачскрин, 17-дюймовые колеса со спортивными шинами Michelin, полностью регулируемая подвеска Showa, противобуксовочная система, тормоза с ABS и семь режимов езды.