Российская мобильная операционная система Sailfish OS Mobile Rus будет переименована в "Аврору". Об этом пишет издание vc.ru со ссылкой на президента владеющего ОС "Ростелекома" Михаила Осеевского.

"Отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом: изначально аврора – утренняя заря", — цитирует Осеевского издание.

В компании также сообщили, что вместе с именем изменится не только логотип, но и дизайн интерфейса мобильной ОС. Как именно, неизвестно — пока лишь "принято принципиальное решение о переходе на новый бренд", но переработка внешнего вида Sailfish пока не начата.

Напомним, "Ростелеком" стал владельцем Sailfish OS — единственной мобильной ОС, внесенной в реестр отечественного ПО — в марте 2018-го года, купив 75% долей в ООО "Открытая Мобильная Платформа" и 75% долей в ООО "Вотрон". Обе фирмы контролировались бизнесменом Григорием Березкиным (владеет группой ЕСН) и его родственниками.

В "Ростелекоме" тогда сообщили, что собираются создать на базе Sailfish OS защищенную национальную цифровую платформу для мобильных устройств, на базе которой предлагать заказчикам из корпораций и госсектора "полный спектр цифровых услуг".

Исходно Sailfish разрабатывалась компанией Jolla — финской командой выходцев из Nokia — как альтернатива iOS и Android. Немногочисленные устройства на операционке успехом не пользовались, а в 2015-м стало известно, что мажоритарным акционером Jolla стал российский бизнесмен Григорий Березкин.

Связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась адаптацией Sailfish для России, как выяснилось позже — с целью перепродажи контролируемому государством через Росимущество и Внешэкономбанк "Ростелекому".