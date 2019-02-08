Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России безрамочного слайдера Mi Mix 3. Новинка оснащена 6,39-дюймовым экраном, который съезжает вниз, а камера выдвигается из корпуса. Конструкция, включающая откалиброванные неодимовые магниты, выдержит более 300 тысяч циклов открытия и закрытия, обещает производитель.

Сдвиг можно настроить на вызов определенного действия. Например, опустив экран, можно принять входящий звонок, сделать скриншот или скрыть уведомления. За дисплеем прячется двойная фронтальная камера: основной 24-мп сенсор Sony IMX576 и вспомогательный датчик глубины на 2 мп, отвечающий за размытие заднего плана во время съемки селфи. Также применяется технология Super Pixel, которая сшивает 4 соседних пикселя в один, что повышает качество съемки при плохом освещении.

Сзади установлена двойная камера: 12 + 12 мп с функцией записи видео в 4K-качестве и поддержкой замедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду. "Лицом" смартфона выступает Super AMOLED-панель с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9.

Mi Mix 3 стал первым смартфоном Xiaomi, получившим выделенную кнопку на левой грани для вызова голосового "Ассистента" Google. Клавишу также можно запрограммировать на активацию определенных функций, сообщили Вестям.Hi-tech в компании.

За модель с 6 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти попросят 44 990 рублей. В комплекте идет беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт. Купить новинку можно с 14 февраля.