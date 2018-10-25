Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi анонсировал новый смартфон "новаторской" серии Mix — Mi Mix 3. Новинка получила экран с равномерно узкой рамкой и выдвижной модуль с фронтальными камерами.

Убрав объективы селфи-камер из рамки над дисплеем производитель смог добиться рекордного соотношения площади дисплея к общей площади корпуса: 93,4%. По сравнению с предыдущей моделью серии, Mi Mix 2S (наш обзор — по этой ссылке), высоту "подбородка" уменьшили на 4,3 мм, передает The Verge.

Таким образом, у Mi Mix 3 нет двух самых спорных особенностей предшественников: массивного "подбородка" в нижней части фронтальной панели, и нестандартно расположенной в нем селфи-камеры, которая требовала для получения фото в нормальном ракурсе переворачивать телефон "вверх ногами".

Выдвижной слайдер, в котором размещены 24-мегапиксельная селфи-камера и вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор, не моторизован (как у Vivo NEX или Oppo Find X с выдвижными камерами) — пользоваться ими предстоит как телефонами-слайдерами, сдвигая вручную. Зато у телефона есть обычный датчик отпечатков пальцев на задней панели, что обеспечит быструю разблокировку.

Mi Mix 3 оснащается OLED-экраном разрешения FullHD+ с диагональю 6,4 дюйма. Основная камера сдвоенная и стоит из стандартного и телеобъективов, а также двух матриц с разрешением 12 мегапикселей. Работает новинка на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и в топовой версии оснащается рекордным объемом оперативной памяти — 10 гигабайт.

Кроме того, производитель пообещал, что в будущем году в Европе выйдет версия Mi Mix 3 с поддержкой сетей стовой связи пятого поколения.

Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в Китае в 3299 юаней (примерно 31 200 рублей по текущему курсу) — столько же стоила базовая, 64-гигабайтная версия Mi Mix 2S. за 3999 (37 800 р.) юаней можно будет приобрести версию на 8/256 ГБ, а топовое "специальное издание" с 10/256 ГБ — в 4999 юаней (47 300 р.).