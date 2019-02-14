Презентация нового флагманского смартфона китайской Xiaomi — Mi 9 — пройдет 20 февраля, то есть в один день с такой же презентацией Samsung, на которой покажут линейку Galaxy S10 и, возможно, сгибаемый смартфон Galaxy F. Судя по утечкам, новинка Xiaomi характеристиками будет очень похожа на последний флагман линейки Huawei Honor — View 20, а внешним видом — на Mate 20 от той же китайской фирмы.

Анонс-тизер предстоящей презентации Xiaomi опубликовала накануне в своём аккаунте Weibo. При этом в тизере смартфон называют не иначе как "Боевым ангелом", что, видимо, должно означать сочетание привлекательного дизайна и убойной производительности.

Если верить слухам, Mi 9 будет использовать новейший, ещё ни в одном реально продающемся смартфоне не представленный процессор Qualcomm, Snapdragon 855. Будет у новинки и тройная камера, 24-мегапиксельная фронталка, диагональ экрана в 6,4 дюйма и аккумулятор на 3500 мА*ч.

Позднее в сети появилось и первое фото грядущего флагмана Xiaomi: Mi 9 на нем демонстрирует большой экран с каплевыидным вырезом под фронтальную камеру в верхней части. Судя по тому, что на также утекших в интернет фото чехлов прорези под сканер отпечатков нет, Mi 9 получит встроенный в экран сканер отпечатков и/или распознавание по лицу.