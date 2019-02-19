Уже давно не секрет, что завтра, 20 февраля, Samsung устроит показ очередного флагманского смартфона — Galaxy S10. Будущая новинка успела засветиться где только можно: на сайте компании, пресс-рендерах и шпионских снимках, а на YouTube даже показывали её точную копию. Более того, сама Samsung начала принимать в США предзаказы на новую модель еще за неделю до официального анонса.

Теперь корейцы пошли еще дальше, преждевременно — и нельзя исключать, что преднамеренно — показав в Норвегии телевизионную рекламу Galaxy S10+. В 30-секундном ролике, который транслировался по каналу TV 2, были приведены все сильные стороны "десятки": бескрайний экран с дырой для фронтальных камер, ультразвуковой сканер отпечатков, интерфейс One IU и три основные камеры.

Также были упомянуты функция PowerShare, позволяющая S10+ подзаряжать другую электронику, и беспроводные наушники Galaxy Buds. Получать энергию от смартфона могут и "затычки", если положить футляр на заднюю панель устройства.

Конференция Unpacked намечена на завтра, 20 февраля. Презентация пройдет одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Помимо 3-х моделей Galaxy S10 c экранами разных размеров, может быть представлена еще одна модель Galaxy F со складывающимся пополам дисплеем, "умные" часы Galaxy Watch Active и фитнес-браслет Galaxy Fit. Как ожидается, в продажу флагманы поступят к 8 марта.