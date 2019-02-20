После нескольких недель "утечек" и тизеров в соцсетях компания Xiaomi анонсировала следующее поколение своего флагманского смартфона — Mi 9. Новинка очень похожа на прошлогоднюю модель, Mi 8, но в верхней части её экрана сделан небольшой каплевидный вырез, а число камер выросло с двух до 3-х штук.

Аппарат использует новейший чипсет Snapdragon 855 с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти, а объем флеш-накопителя может достигать 256 ГБ. Как говорят в Xiaomi, они станут "одной из первых в мире" компаний, которые выведут на рынок смартфон с последним чипом Qualcomm. Устройство подключается к LTE, но с 5G-сетями несовместимо.

В Mi 9 установлена 6,39-дюймовая OLED-панель с разрешением 1080р. Как сообщили The Verge в компании, точно такой же экран используется в Mi Mix 3, только с "челкой" для фронтальной камеры. Как у Mi 8 Pro, оптический сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Камер у Mi 9 три: основная широкоугольная с 48-мегапиксельным датчиком производства Sony, 12-мп телефотообъектив с 2-кратным зумом и 16-мп суперширокоугольная с полем обзора 117°. Другое немаловажное достоинство Mi 9 — самая быстрая на рынке беспроводная зарядка. Мощность зарядки в режиме Charge Turbo — 20 Вт (у большинства смартфонов — 7,5 либо 10 Вт), благодаря чему батарея емкостью 3300 мАч заряжается с нудя до 100% за 1 час и 40 минут.

Впрочем, такие скорости смогут обеспечить только зарядная подушка или механизированный автомобильный держатель с поддержкой Charge Turbo (продаются отдельно). От стандартного Qi-совместимого "коврика" смартфон заряжается не так быстро. От проводного зарядного устройства мощностью 27 Вт (включен в комплект) Mi 9 полностью зарядится примерно за час.

Первым Mi 9 выйдет в Китае. О доступности новинки на международных рынках может быть объявлено на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019, которая стартует в конце февраля.

Начальная цена на Mi 9 с 6/128 ГБ памяти — 2999 юаней (~30 000 рублей). За максимальный вариант с 12/256 ГБ и псевдопрозрачным корпусом попросят 3999 юаней (около 40 тысяч рублей). Выйдет и упрощенная модель — Mi 9 SE, — которая оснащается 5,97-дюймовый дисплеем и процессором Snapdragon 712. Вариант с 6/64 ГБ памяти обойдется в 1999 юаней (примерно 20 000 рублей).