Этот смартфон получил равномерно узкую рамку вокруг "высокого" AMOLED-экрана благодаря тому, что дуэт фронтальных камер и светодиодную подсветку разместили на вручную выдвигаемой панели. Другой "изюминкой" стали фотоспособности аппарата. В топовой начинке также позаботились о мощном процессоре, больших запасах памяти, свежем системном софте, быстрой проводной и беспроводной зарядках. Вести.Hi-tech разобрались в достоинствах и недостатках Xiaomi Mi Mix 3.

Напомним, что Mi Mix 3 представляет уже четвертое поколение аппаратов, на которых в компании обкатывают новые технологии и решения. Так, главной "фишкой" концептуального Mi Mix стал необычный дизайн, практически исключавший рамки с трех сторон экрана. В свою очередь в Mi Mix 2 (наш обзор здесь) воплотились такие модные тенденции, как экран с соотношением сторон 18:9, "безрамочность" и отсутствие 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры. Смартфон Mi Mix 2S (наш обзор здесь) отметился чемпионскими объемами памяти, беспроводной зарядкой и сдвоенной камерой, подобравшейся по качеству съемки к признанным лидерам. При этом, в выбранном дизайне лицевой панели "челке" предпочли "подбородок", на котором и приютили фронтальную камеру. Напомним, что для сужения рамок ее объектив обычно встраивают либо прямо в экран ("родинка"), либо размещают на специальном вырезе ("челка"). А вот в камерофоне Mi Mix 3 фронтальный фото-модуль не занимает места ни на рамке, ни на экране. Дело в том, что конструкция этого смартфона представляет собой слайдер, когда корпус разделен на две части, расположенные в параллельных плоскостях, причем специальный механизм позволяет им сдвигаться ("скользить") относительно друг друга.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: технические характеристики

Модель: M1810E5A

ОС: Android 9 (Pie) с фирменной оболочкой MIUI 10.2

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP

Графическая подсистема: Adreno 630 (710 МГц)

Оперативная память: 2-канальная LPDDR4X, 6 ГБ

Память для хранения данных: 128 ГБ, UFS 2.1

Экран: 6,39 дюйма, AMOLED FHD+ (2340х1080 точек), пропорция 19,5:9, плотность пикселей на дюйм 403 ppi, максимальная яркость 600 нит, поддержка Always On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, 93,4% лицевой поверхности

Тыловой фото-модуль: первая камера -- 12 МП, Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм), 4-осевая оптическая стабилизация, апертура f/1.8, PDAF-автофокус Dual Pixel, вторая камеры – 12 МП, Samsung S5K3M3+, пиксель 1 мкм, телеобъектив, ЭФР 54 мм, апертура f/2.4, сдвоенная светодиодная вспышка, 2-кратный оптический зум, видео 4К UHD 2160@60 fps/30 fps, 1080p@60 fps/30 fps, 1080p@960 fps

Фронтальный фото-модуль (открывается механически): основная камера -- 24 МП, Sony IMX576 (оптический размер 1/2.8 дюйма, пиксель 0,9 мкм), светосила f/2.2, фиксированный фокус; вспомогательная – 2 МП, OmniVision OV02A20, видео 1080@30 fps; светодиодная подсветка, AI

Биометрическая разблокировка: сканирование лица, дактилоскопический сканер

Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, NFC, USB Type-C

Слот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE band (3, 7, 20…)

Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС (L1)/BDS (B1), A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас

Аккумулятор: встроенный, 3 200 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ и беспроводной Qi (10-Вт зарядная площадка в комплекте)

Габариты: 157,89х74,69х8,46 мм

Вес: 218 г

Цвета: черный, зеленый, синий

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: комплектация

Смартфон Mi Mix 3 упакован в квадратную в плане коробку строгого черного цвета с золотистым логотипом Mi, богатое содержимое которой несомненно порадует пользователей. Ведь помимо самого девайса, там можно найти пластмассовый клип-кейс, адаптер быстрой проводной зарядки Quick Charge 3.0, круглую зарядную площадку для беспроводной зарядки Qi, кабель USB-USB Type-C, переходник USB Type-C на 3.5-мм коннектор, "скрепку" от замка лотка с SIM-картами, гарантийный талон и руководство пользователя. Разве что аудио-гарнитура отсутствует.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: дизайн, эргономика

Экзотическая по нынешним временам конструкция Mi Mix 3 неизбежно сказалась на его весе и габаритах -- 157,89х74,69х8,46 мм и 218 г. В общем, раскладной "кирпич" получился увесистым и толстым. Сертификация корпуса на защиту от пыли и влаги (IPхх) отсутствует, что, впрочем, и неудивительно. Верхняя часть слайдера занята экраном с тонкими рамками, все остальное, включая камеры, датчики, микрофоны, динамики и механические кнопки, оказалось на нижней, основной части. В качестве материалов корпуса используется алюминиевый сплав 7000 серии (для рамки), керамика (для задней панели) и стекло Corning Gorilla Glass 5 (для защиты экрана). Края основной части скруглены и плавно перетекают в боковые грани. Окрас смартфона может быть черный, зеленый или синий.

Для фиксации частей слайдера остановились на неодимовых магнитах, которые лучше своих ферритовых собратьев по силе сцепления и сроку службы. Что же касается ресурса работы самого механизма, то разработчики оценили его в 300 тысяч срабатываний, напомнив, при этом, что смартфоны-слайдеры Nokia были рассчитаны на 400 тысяч раскрытий.

Следовательно, чисто теоретически, чтобы ухайдакать Mi Mix 3 за один год, надо каждый день по 821 раз сдвигать слайдер.

Удалив фронтальный фото-модуль с рамки над экраном, разработчики смогли добиться рекордного соотношения площади дисплея к общей площади корпуса -- 93,4%. По сравнению с Mi Mix 2S, высота "подбородка" уменьшилась на 4,3 мм. Впрочем, нижняя рамка все равно чуть-чуть толще остальных. На верхней части корпуса, почти на самом торце, сумели разместить крошечный светодиодный индикатор, да еще декоративную решетку "разговорного" динамика.

Когда верхняя часть слайдера сдвигается вниз, открывается сам излучатель, который вместе с дуэтом камер и светодиодной подсветкой находится на основной, нижней части.

Если в настройках для управления смартфоном не выбраны жесты, то в нижней области экрана свое место занимают виртуальные кнопки " Назад", "Домой" и "Недавно запущенные приложения".

На правом ребре нижней части слайдера заняли свое место тонкие, сильно отличающиеся по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.

На левом ребре находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), причем установка карты памяти microSD не предусмотрена. На этом же ребре обосновалась еще одна небольшая механическая кнопка, которая, по умолчанию, служит для вызовы голосового помощника (Ассистент Google). В настройках с ней можно связать иные опции или вовсе ее отключить. Что мы и сделали во время тестирования, так как на первых порах многочисленных ошибочных нажатий было просто не избежать.

На нижнем торце разъем USB Type-C (с поддержкой USB 2.0) окружают две декоративные решетки, под одной из которых скрыт "мультимедийный" динамик, а под другой -- "разговорный" микрофон. Заметим, что для подключения наушников или аудио-гарнитуры с 3,5-мм коннектором необходим соответствующий переходник на USB Type-C, который, к счастью, входит в комплект. Однако, чтобы случать музыку при подключенной проводной зарядке, нужен другой переходник (с дополнительным разъемом).

Отверстие под второй микрофон (шумоподавления) предсказуемо оказалось на верхнем торце основной части слайдера.

Вообще говоря, дизайн задней панели Mi Mix 3 практически совпадает с его предшественником -- Mi Mix 2S. Так, объективы тылового фото-модуля вместе со сдвоенной светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части, ближе к левому краю. Чуть ниже, по центру, нашлось место для круглой емкостной площадки дактилоскопического сканера.

Из надписей в нижней части панели, украшенной логотипом Mix by Xiaomi, можно узнать название компании, номер модели и страну производства смартфона.

Поскольку девайс получился не только довольно громоздким, но и скользким, долго держать его в одной руке просто некомфортно. Учитывая материалы и конструкцию, ронять этот аппарат явно не стоит. Кстати, в комплекте с ним идет пластиковый клип-кейс с софт-тач покрытием верхней части. Правда, с уверенностью он сможет уберечь заднюю панель только от обилия отпечатков, делающих внешний вид Mi Mix 3 довольно неряшливым.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: экран

Несомненно, гордостью Mi Mix 3 стал практически безрамочный экран с пропорцией сторон 19.5:9. Его выполнили на базе 6,39-дюймовой AMOLED-матрицы производства Samsung Display. При разрешении Full HD+ (2340x1080 точек) плотность пикселей составляет 403 ppi. Отличная контрастность сопровождается максимальной яркостью в 600 нит.

Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий (AnTuTu MultiTouch Tester). Уровень яркости предлагается регулировать вручную или воспользоваться переключателем "Автонастройка". Яркость и цветовой тон в ночном режиме настраиваются отдельно. Включать экран предлагается, например, после двойного тапа и/или при взятии аппарата в руки.

Цветовая температура экрана определяется с помощью цветового круга или выбранным пресетом ("Стандарт", "Теплый", "Холодный"). Автонастройка корректирует значение контрастности в зависимости от освещенности, при этом, можно также воспользоваться опциями "Повышенная" и "Стандартная". "Режим чтения", активируемый в том числе и по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра (уровень желтизны) настраивается самостоятельно. При активации опции "Всегда включено" на вкладке "Автоматическое включение экрана" (Always On Display) на дисплее отображаются дата, день недели и время, причем, можно настроить работу по расписанию. К сожалению, не видно уровня заполнения батареи. Вообще говоря, в смартфонах Xiaomi (точнее в оболочке MIUI) наблюдается какая-то странная неприязнь к индикатору заряда.

Экран Mi Mix 3 надежно прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 с эффектом 2.5D, на которое нанесено качественное олеофобное покрытие.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: камеры

Набрав 103 балла на бенчмарке DxOMark для тылового фото-модуля, Mi Mix 3 оказался в пятерке лучших смартфонов мира, разделив одно место с Samsung Galaxy Note 9 (наш обзор здесь), которому уступил только при оценке селфи-камер (84 против 92 баллов). Интересно, что аппаратные параметры тыловых фото-модулей флагмана Mi 8 (наш обзор здесь) и Mi Mix 3 совпадают, а все дело в алгоритмах обработки, которые реализовали в софте новинки.

Итак, в тыловом дуэте оба сенсора 12-мегапиксельные, но вот объективы разные -- один широкоугольный, а другой -- "телевик".

Так что одним тапом по видоискателю можно увеличить изображение в два раза без потери качества (2-кратный оптический зум, 1Х-2Х).

Широкоугольный объектив получил апертуру f/1.8 и 4-осевую оптическую стабилизацию (OIS), светосила у "телевика" похуже (f/2.4), да и стабилизации уже нет. Матрицы у камер тоже разные: Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм, технология фазовой фокусировки DualPixel, то есть, два фотодиода в одном пикселе) и Samsung S5K3M3 (1/3.42 дюйма, пиксель 1 мкм). Максимальное разрешение снимков составляет (12 МП, 4:3) – 4032х3024 точки.

Не обошлось, разумеется, и без функций ИИ, которым, как и человеку, свойственно ошибаться.

По качеству съемки селфи (согласно результатам DxOMark) Mi Mix 3 вошел в тройку лидеров. Его основная фронтальная камера получила 24-мегапиксельный датчик Sony IMX576 (оптический размер 1/2.78 дюйма, пиксель 0,9 мкм), а также объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.2. При съемке в условиях недостаточного освещения используется алгоритм совмещения информации с четырех соседних пикселей, поэтому в маркетинговых материалах часто можно видеть термин "суперпиксель" (1.8 мкм). Вспомогательная, или DOF-камера (Depth Of Field -- глубина резкости) довольствуется 2-мегапиксельным сенсором OmniVision OV02A20. У селфи-модуля в наличии светодиодная подсветка, а также поддержка ИИ-функций (до 12 сценариев съемки) и режима HDR (в том числе и опция "Авто"). При этом максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5744х4308 точек.

Тыловой фото-модуль умеет записывать видео в качестве 4К UHD (3840x2160 точек, 16:9) не только при 30 fps, но и 60 fps. С такими же частотами кадров можно записывать в разрешении FHD (1920х1080 точек, 16:9). Суперзамедленная съемка видео HFR (High Frame Rate) c 960 fps доступна в Full HD-разрешении. Для "таймлапсов" в наличии набор временных интервалов от 0,06 до 60 секунд, что при обычном воспроизведении (30 fps) ускоряет процессы от 2 до 1800 раз. Для фронтальной камеры лучшее качество записи видео -- Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй производительность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC -- видео, AAC – звук).

В интерфейсе приложения "Камера" основные режимы съемки, включая, "Фото", "Портрет", "Ручной", "Видео", сменяются горизонтальными свайпами. Здесь же можно включить опцию HDR, активировать ИИ-функции (AI), выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), определиться с режимом работы вспышки и т.д. На экране настроек предлагается назначить режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). Несколько пресетов предусмотрено для значений контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения (ступени экспокоррекции) меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. В ручном режиме самостоятельно можно определиться с чувствительностью ISO, балансом белого, фокусировкой и выдержкой. Здесь также сохраняется возможность простого переключения между объективами. В портретном режиме на снимке делается попытка эффектно размыть фон ("эффект глубины"), для чего объект съемки должен находиться в пределах 2 метров. В режиме "Ночь" восемь последовательных кадров с разной экспозицией затем сливаются в один снимок. Общее время съемки, разумеется, увеличивается, это следует иметь в виду.

При съемке автопортретов предлагается эмуляция семи студийных эффектов освещения с разными индексами цветопередачи CRI (Colour Rendering Index). Для "бьютификации" селфи, помимо набора фильтров, можно воспользоваться пятью ступенями "улучшения", а также соответствующими опциями на вкладках "Коррекция" и "Макияж" (типа "подтяжка", "большие глаза", "блеск для губ", "брови" и т.п.).

На тестовых съемках Mi Mix 3 подтвердил репутацию неплохого камерофона. Примеры кадров с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: звук

В меру громкий "мультимедийный" динамик, которому недостает нижних частот, не умеет работать в тандеме с "разговорным" для создания стереоэффекта. Штатный аудиоплеер "Музыка" поддерживает форматы звука высокого разрешения, включая FLAC. К сожалению, 3,5-мм коннектор для наушников у Mi Mix 3 отсутствует, поэтому для подключения необходим переходник с "мини-джека" на USB Type-C, который (в отличие от даже простенькой аудио-гарнитуры) входит в комплект. В расширенных настройках для проводных наушников предлагается не только автоматически улучшить звук, определившись с конкретным типом проводного аксессуара, но и воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

Для Bluetooth-"ушей" с поддержкой aptX/aptX HD в наличии есть соответствующие кодеки.

В настройках приложения "Диктофон" можно выбрать не только режим записи ("Музыка", "Голос", "Интервью", HD), но и ее формат (AAC, MP3, WAV). Причем для MP3 также определиться с качеством (высокое, стандартное, низкое).

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: начинка, производительность

Поскольку свою новую флагманскую платформу Snapdragon 855 компания Qualcomm представила позже анонса Mi Mix 3, ему пришлось довольствоваться Snapdragon 845. Напомним, что у этого мощнейшего процессора восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, при этом, первый квартет тактируется частотой до 2,8 ГГц, а второй – до 1,8 ГГц. Помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), на кристалле также интегрированы производительные сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Встроенный модем LTE X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Среди основных "фишек" чипсета -- Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Конфигурацию Mi Mix 3 в нашем случае дополняют 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (есть также конфигурации с 8 ГБ и даже 10 ГБ).

Тестирование Xiaomi Mi Mix 3. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Mi Mix 3. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Mi Mix 3. Результаты в бенчмарке 3DMark

До появления смартфонов на базе новой платформы, Mi Mix 3 вполне заслуженно занимает флагманские позиции в списках результатов основных тестов. При этом геймеры могут смело рассчитывать на игры без лагов и фризов.

Для хранилища файлов у Mi Mix 3 отвели 128 ГБ (есть также вариант c 256 ГБ) быстрой памяти типа UFS 2.1. Однако расширить доступный объем картой microSD уже не получится, поскольку установочное место в слоте не предусмотрено. А вот обычная флэшка, при наличии переходника USB-OTG, легко подключается через USB Type-C (протокол USB 2.0).

Среди диапазонов сотовой связи числятся LTE-FDD b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). С одним радиоканалом два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают попеременно, в режиме DSDS. Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.

Активация интерфейса NFC позволяет воспользоваться платежным сервисом G Pay. Кроме того, в тандеме с приложением "Транспортные карты Москвы" можно быстро узнать баланс карты "Тройка".

От флагманов Mi 8 и Mi 8 Pro (наш обзор здесь) новый смартфон перенял 2-канальный (частоты 1575,42 МГц и 1176,45 МГц) GPS-приемник, который позволяет более эффективно осуществлять навигацию в сложных городских условиях. Поддержка ГЛОНАСС и A-GPS также в наличии.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: автономность

Емкость встроенного аккумулятора у Mi Mix 3 (3 200 мА*ч) оказалась меньше, чем у Mi 8 (3 400 мА*ч), но больше, чем у Mi 8 Pro (3 000 мА*ч). О быстром наполнении этой батареи призван заботиться включенный в комплект 18-ваттный адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0, который за 30 минут заливает более половины емкости. Совместимость смартфона с версией Quick Charge 4+, поддерживающей стандартный протокол USB Power Delivery (PD), позволяет использовать соответствующие универсальные адаптеры.

Большим плюсом Mi Mix 3 стала не только поддержка беспроводной зарядки по стандарту Qi (WPC), но и наличие самой зарядной площадки модели MDY-09-EU (небольшой, прорезиненный сверху "блин") в комплекте со смартфоном. Это 10-ваттное устройство (как утверждается, на 30% более эффективное, чем стандартное 7,5 Вт) требует питания от сертифицированного адаптера, например, входящего в комплект, с поддержкой быстрой зарядки (5 В/2 А и 9 В/2 А). Заметим, что у беспроводной зарядки КПД заметно ниже, чем у проводной, поэтому за полчаса с ее помощью имеющуюся емкость удается залить примерно на треть.

Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8%.

В настройках "Питание и производительность" предлагается решить возникшие проблемы с энергосбережением, а также позаботиться о максимальной экономии заряда батареи путем различных ограничений, включая и фоновую активность приложений. Появившаяся опция Use Adaptive Battery явно повторяет аналогичную (Adaptive Battery) из Android 9.0.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: особенности программного обеспечения

Смартфон Mi Mix 3 работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie), интерфейс которой скрывает глобальная версия фирменной оболочки MIUI 10.2. Заметим, что "десятка" принесла с собой не только новые функции, но и редизайн интерфейса. Напомним, в данном лончере, по-прежнему, объединены рабочие столы и меню приложений. В настройках MIUI предлагаются, например, эффекты смены экранов и другие полезные опции, включая защиту от изменений.

Нововведения, которые коснулись внешности панели уведомлений и регулятора громкости, явно сделаны под влиянием Android Pie.

Переработан интерфейс экрана со списком запущенных программ. Теперь карточки приложений располагаются в два ряда с небольшим сдвигом и возможностью вертикальной прокрутки. Одна программа удаляется из памяти смахиванием ее карточки влево или вправо. Чтобы закрыть одновременно все программы, следует тапнуть по соответствующему значку ("крестик") в самом низу страницы. После тапа с удержанием на карточке появляется меню с опциями настройки, разделения экрана, а также блокировки от удаления данной программы из списка фоновых.

На вкладке "Безграничный экран" предлагается поменять местами виртуальные кнопки "Недавно запущенные приложения" и " Назад". От них вообще можно отказаться, освободив место, занимаемое панелью управления. В таком случае, на смену пиктограммам приходят полноэкранные жесты. На этой же вкладке доступен список приложений, корректно работающих в полноэкранном режиме.

В настройках слайдера предлагается отметить действие при сдвиге экрана вниз – например, ответить на звонок, сделать селфи и т.п. Процесс движения сопровождается заранее выбранными звуковыми эффектами (после активации соответствующей опции). Кнопка AI, которая по умолчанию связана с Ассистентом Google, по долгому или двойному нажатию может активировать включение фонарика, режим чтения, начало поиска Google, открытие предыдущего приложения или программы "Камера".

В расширенных настройках собраны инструменты, облегчающие управление смартфоном одной рукой. Помимо уменьшения рабочей области экрана, для этой же цели предлагается так называемый "сенсорный помощник" -- полупрозрачное колечко, открывающее меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления. В свою очередь, виртуальные кнопки панели управления (в комбинации с механической кнопкой включения/блокировки) можно использовать для активации дополнительных функций.

В MIUI 10 обновили функцию записи видео с экрана смартфона, во время которой теперь можно фиксировать и системные звуки. Здесь предлагается заранее определиться с частотой кадров (до 60 fps), а также разрешением (до 2340х1080 точек) и качеством (до 20 Мбит/с) ролика.

Дактилоскопический сканер с емкостным датчиком на задней крышке смартфона умеет регистрировать до пяти папиллярных узоров пальцев, что позволяет не только блокировать экран, но также защитить личные данные и приложения.

Для разблокировки смартфона по лицу не удалось зарегистрироваться в темных очках. После их замены все прошло без запинки, а распознавание происходило довольно быстро, причем даже в полной темноте, когда подсветку заменяло свечение экрана.

Впрочем, весь смысл подобной биометрической разблокировки в ряде случаев просто теряется, поскольку, чтобы открыть доступ к фронтальной камере, надо предварительно сдвинуть слайдер. Для этого, например, зимой на улице, скорее всего, придется снять хотя бы одну перчатку, но тогда уже проще воспользоваться дактилоскопическим сканером.

Обзор Xiaomi Mi Mix 3: покупка, выводы

Ключевой "фишкой" Mi Mix 3 стала его конструкция слайдера, которая, в частности, обеспечила равномерно узкую рамку вокруг "высокого" AMOLED-экрана. В официальных продажах в России в этом отношении конкуренцию ему никто составить не может. Хотя аналогичные решения появились уже и у других компаний, например, Honor Magic 2 (наш обзор здесь), Lenovo Z5 Pro или Lenovo Z5 Pro GT.

Другим несомненным достоинством Mi Mix 3 оказались его фото-способности, которые официально подтверждены высокими результатами на бенчмарке DxOMark. Разумеется, не следует также забывать о флагманской начинке этого аппарата, приправленной свежим системным софтом, и включающей мощнейший процессор, большие запасы памяти, 2-полосный модуль GPS, интерфейс NFC, быструю проводную и беспроводную зарядки.

Что же касается недостатков, то корпус слайдера, не сертифицированный на защиту от пыли и влаги, получился довольно громоздким. При этом используемая конструкция несколько затрудняет процесс разблокировки при распознавании лица. К тому же, отсутствие стереодинамиков, слота для карты памяти microSD и 3.5-мм аудио-коннектора вряд ли можно отнести к преимуществам девайса.

На момент тестирования, в крупных розничных сетях за Mi Mix 3 в конфигурации 6 ГБ/128 ГБ памяти просили 44 990 рублей. Разделивший с ним одно место на бенчмарке DxOMark (103 балла), Samsung Galaxy Note 9 оказался заметно дороже (71 490 рублей). А вот Huawei P20 Pro (наш обзор здесь) за 39 990 рублей, заработавший на DxOMark уже 109 баллов, выглядит куда более серьезным соперником.

Итоги обзора Xiaomi Mi Mix 3

Плюсы:

Высокая производительность

AMOLED-экран с тонкими рамками

Отличные фото-способности c оценкой бенчмарка DxOMark

2-полосный модуль GPS

Интерфейс NFC

Быстрая проводная и беспроводная зарядка

Свежий системный софт

Минусы:

Громоздкий корпус без защиты от пыли и влаги

Нет слота для карты памяти microSD и 3.5-мм коннектора

Неудобный процесс разблокировки при распознавании лица

Отсутствуют стереодинамики