В Facebook готовят к запуску новый инструмент конфиденциальности, благодаря которому пользователи смогут полностью отключить запись о посещенных сайтах и нажатых ссылках. Функция "очистки истории" заработает позднее в этом году и, признают в компании, может навредить их рекламному бизнесу.

Внедрить инструмент, который позволил бы избежать отслеживания и таргетированной рекламы, пообещал глава Facebook Марк Цукерберг в мае 2018 года. Компания тогда находилась в центре скандала с Cambridge Analytica — аналитической фирмой, через которую произошла утечка персональных данных десятков миллионов пользователей. Как оказалось, эта организация собирала информацию о людях при помощи опросов, после чего продавала эти сведения третьим лицам.

Также выяснилось, что Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. Используя накопленный массив данных, фирма оценивала политические предпочтения избирателей и "нацеливала" на них рекламу при помощи Facebook.

Об обещанной Цукербергом функции, из-за которой Facebook будет сложнее собирать данные, чтобы таргетировать рекламу на пользователей, долгое время ничего не было слышно. Однако на этой неделе финансовый директор компании Дэвид Венер подтвердил, что инструмент находится в разработке.

"Позднее в этом году мы запустим функцию чистки истории, которая повлияет на нашу способность таргетировать рекламу на сторонних площадках, — цитирует его Business Insider. — Я думаю, что в целом это создаст нам некоторые препятствия в отношении способности нацеливаться так же эффективно, как раньше".