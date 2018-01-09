В рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе компания HTC представила улучшенную модель шлема виртуальной реальности Vive, увидившего свет почти два года назад. У обновленной VR-гарнитуры разрешение двух OLED-экранов выросло на 78% — с 2160x1200 до 2880x1600 пикселей, что скажется на увеличении четкости отображения текстов и графики.

Угол обзора (110 градусов) и плотность (615 точек на дюйм) остались прежними. Также у Vive Pro появились два микрофона, две фронтальные камеры и встроенные наушники, которые избавляют VR-шлем от свисающего провода и дают пользователям больше свободы передвижения.

Вместе с этим инженеры HTC немного изменили конструкцию устройства: у новой модели Vive равномернее распределен вес, а носить её комфортнее и удобнее за счет возможности откалибровать головной ремень.

Vive Pro обратно совместим с контроллерами SteamVR 1.0 и 2.0, а отслеживать его позицию могут до четырех базовых станций, пишет The Verge. В HTC сообщили, что текущая модель Vive останется в продаже до конца 2018 года, а новинка выйдет в этом квартале. Точная дата релиза и цена устройства названы не были.

Кроме того, компания продолжает работу над беспроводной версией VR-гарнитуры — Vive Focus. Автономная модель, впервые показанная в ноябре прошлого года, полностью самодостаточна — для работы ей не нужны ни провода, ни компьютер, ни базовые станции. Аппарат обладает системой отслеживания движений с шестью степенями свободы, что позволяет поворачивать и наклонять голову в любые стороны. Когда выйдет Vive Focus, неизвестно.