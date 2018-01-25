Этот производительный смартфон премиум-класса создали в сотрудничестве со всемирно известным брендом акустических систем B&O Play. Помимо качественного звукового тракта устройство также может похвастаться дуэтом тыловых камер с разными углами обзора и богатым набором профессиональных опций. Все достоинства и недостатки LG V30+ выяснили Вести.Hi-tech

Вообще говоря, смартфон V30+ является вариантом V30 с удвоенным объемом встроенного хранилища. Заметим, что, с учетом флагманской производительности, основные акценты в обеих моделях, оснащеных экранами с модным форм-фактором 18:9, сделаны на мультимедийных возможностях. В частности, это касается сочного 6-дюймового экрана с поддержкой технологии HDR10, основного фото-модуля с высокой светосилой и изменяемым углом обзора, а также выделенного 4-канального цифро-аналогового преобразователя, обеспечивающего качество звучания Hi-Fi.

Обзор LG V30+: технические характеристики

Модель: H930DS

ОС: Android 7.1.2 (Nougat) с фирменной оболочкой LG UX 6.0+

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), архитектура ARMv8-A, 4 ядра Kryo 280 (2,45 ГГц) + 4 ядра Kryo 280 (1,9 ГГц), сопроцессор Hexagon 682 DSP

Графическая подсистема: Adreno 540

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4X

Память для хранения данных: 128 ГБ, UFS 2.1, поддержка карт памяти microSD/HC/XC (до 2 ТБ)

Экран: 6 дюймов, POLED (On-Cell), QHD+ (2880х1440 точек), FullVision (18:9), плотность пикселей на дюйм 538 ppi, Always-On Display, HDR10, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5

Тыловой фото-модуль: основная камера — 16 МП, угол обзора 71 градус, апертура f/1.6, оптическая стабилизация, фазовый и лазерный автофокус; вспомогательная камера — 13 МП, угол обзора 120 градусов, апертура f/1.9, светодиодная вспышка, видео 4К, стеклянные линзы

Фронтальная камера: 5 МП, широкоугольный объектив, угол обзора 80-90 градусов, апертура f/2.2

Сеть: GSM/GPRS/EDGE, UMTS HSPA+, LTE (Cat. 15/Cat. 11)

Диапазоны частот LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41

Интерфейсы: Bluetooth 5.0 (aptX HD), Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Wi-Fi Direct, NFC, USB 2.0 Type-C (USB 3.1, OTG)

Радио: FM-тюнер

Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF)

Первый слот: nanoSIM

Второй слот: nanoSIM (Dual SIM Dual Stand-by), либо microSD/HD/XC

Звук: 4-канальный Hi-Fi ЦАП

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, барометр, дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 3 300 мА*ч, поддержка быстрой (Qualcomm Quick Charge 3.0) и беспроводной зарядки

Защита от внешних воздействий: IP68, MIL-STD-810G

Габариты: 151,7х75,4х7,3 мм

Вес: 158 грамм

Цвет: синий, фиолетовый, черный

Обзор LG V30+: дизайн, эргономика

Тот, кто не знаком с конструктивной особенностью флагманских смартфонов LG, дебютировавшей еще в G2 (наш обзор здесь), поначалу рискует впасть в легкое оцепенение из-за "отсутствия" на корпусе V30+ кнопки включения/блокировки. Впрочем, с его предшественником — V20 — первым в истории смартфоном, работавшим "из коробки" на Android 7.0, была та же ситуация.

Механическая кнопка включения/блокировки, разумеется, никуда не исчезла. Просто ее совместили с площадкой дактилоскопического сканера, расположенной на задней панели корпуса. Заметим, кстати, что V30+, продолжая линейку V, "идейно" ближе все-таки к другому флагману — G6 (наш обзор здесь).

Благодаря "нестандартному" форм-фактору (18:9), даже при увеличении диагонали экрана с 5,7 до 6 дюймов V30+, по сравнению с V20, оказался на 8 мм короче (151,7 мм против 159,7 мм) и на 3 мм (75,4 мм против 78,1 мм) уже. А тонкий корпус новинки (7,3 мм против 7,6 мм) стал даже легче — 158 г против 174 г.

Так что среди 6-дюймовых смартфонов V30+, пожалуй, один из самых "невесомых".

Для увеличения прочности конструкции производитель использовал металлическую рамку, в разрезе выглядящую как буква "Н". При этом лицевую и заднюю панели закрыли закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. На задней панели просматривается симпатичная "точечная" текстура, которая на свету смотрится довольно эффектно. Как обычно, стекло охотно собирает всевозможные отпечатки, и смартфон премиум-класса очень быстро теряет свой товарный вид. Иной раз это расстраивает даже больше, чем вероятность выскальзывания металлостеклянного "бутерброда" V30+ из рук.

Военный стандарт MIL-STD-810G определил методику испытаний по уровню защиты от внешних воздействий (вибрации, удары и т.п.), которым подвергался V30+ (в 14 категориях). Его корпус также сертифицировали на соответствие стандарту IP68, что обещает полную пыленепроницаемость (IP6x) и работоспособность при погружении в пресную воду на глубину до полутора метров в течение 30 минут (IPx8).

Отношение площадей экрана и лицевой поверхности составляет 81,2%.

Зазоры между скругленной алюминиевой рамкой и плавно "стекающим" на нее защитным стеклом, демонстрирующим эффект 2.5D, практически незаметны.

На верхней плашке лицевой панели, слева от декоративной решетки "разговорного" динамика находится объектив фронтальной камеры, а справа — датчики приближения и освещенности.

Небольшая нижняя плашка под дисплеем пустует, так как сенсорные кнопки панели управления здесь наэкранные.

Вообще говоря, расположение элементов типично для флагманских смартфонов LG. Так, на правом ребре находится закрытый комбинированный слот с лотком на два места, одно из которых предназначено только для модуля идентификации абонента формата nanoSIM, а другое можно занять либо второй nanoSIM, либо картой памяти microSD.

На левом ребре корпуса обосновались две раздельных механических кнопки регулировки громкости.

На нижнем торце поместили симметричный разъем USB Type-C. Справа от него (вид со стороны экрана) — декоративная решетка "мультимедийного" динамика, а слева — отверстие для "разговорного" микрофона.

Верхний торец заняли 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры и отверстие для второго микрофона (шумоподавления). А вот ИК-порта, как в V20, здесь нет.

Задняя панель украшена двумя логотипами: внизу — LG, а по центру — B&O (указывает на "соавтора" звукового тракта смартфона). В центральной области находятся также антенны NFC и беспроводной зарядки.

Для сдвоенного фото-модуля с горизонтально расположенными объективами нашлось место в верхней части задней панели. Справа от объективов поместили светодиодную вспышку и датчики лазерного автофокуса.

Плавность форм V30+ хорошо ощущается и тактильно, поскольку закругленные грани корпуса практически не впиваются в ладонь. Несмотря на скользкое стекло, аппаратом можно управлять одной рукой, хотя это и не очень удобно. В любом случае страховка второй рукой не помешает, особенно с учетом немалой цены этого смартфона.

Обзор LG V30+: экран

Экран V30+ оснастили 6-дюймовой Plastic OLED-матрицей, где органические светодиоды выполнены на гибкой и легкой пластиковой подложке. Помимо хорошей энергоэффективности это позволяет добиться высокой контрастности и широкого цветового охвата. Отличное качество изображения дополняет поддержка технологии HDR10, позволяющей более точно отображать цвета на самых ярких и самых темных участках изображения. Дисплей FullVision с пропорцией сторон 18:9 имеет максимальное разрешение QHD (2880х1440 точек), что обеспечивает плотность пикселей 538 ppi.

В настройках можно при желании изменить разрешение экрана на Full HD+ (2160х1080 точек) или на HD+ (1440х720 точек), что положительно отразится на энергопотреблении. Кроме того, здесь легко настроить размер экрана приложений для одного из трех соотношений сторон – 16:9 (совместимость), 16,7:9 (стандартный) или 18:9 (во весь экран). Напомним, что пропорция (16,7:9 = 1,855) обеспечивает совместимость с кинематографическим кашетированным форматом. Для более комфортной работы размер элементов на дисплее можно также отрегулировать.

Результаты в AnTuTu Tester показали, что сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Уровень яркости можно регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". Активация опции Always-On Display позволяет выводить на заблокированный экран различную информацию (время, дата, заряд батареи, уведомления и т.п.), включая даже цветные изображения.

Чтобы снять усталость с глаз, особенно в вечернее время, рекомендуется воспользоваться "комфортным просмотром", вручную регулируя интенсивность синего светофильтра. Цвет экрана можно скорректировать в настройках, где в наличии четыре профиля (нормальный, для фильмов, для фото, для интернета). Кроме того, в распоряжении есть ступенчатая настройка цветовой температуры и точная юстировка уровней цветовых составляющих RGB.

Обзор LG V30+: камеры

Сдвоенный фотомодуль на задней панели смартфона состоит из двух камер. Первая из них, с 16-МП матрицей (оптический размер 1/3.09 дюйма), получила объектив со стеклянными линзами, рекордно малой апертурой f/1.6, углом обзора 71 градус, а также гибридным автофокусом. При этом, вторая камера (13 МП, оптический размер 1/3.4 дюйма), с широкоугольным объективом, светосилой f/1.9 и фиксированным фокусом, "смотрит" гораздо шире – на 120 градусов. Переключаться между обычным и широким углом обзора можно касанием соответствующих пиктограмм или двухпальцевым жестом.

Помимо фазового, гибридный автофокус для 16-МП камеры включает также лазерный дальномер, датчики которого разместили в едином блоке со светодиодной вспышкой. Кроме того, для основного фото-модуля предусмотрели трехосную оптическую и электронную стабилизацию, а также цифровой зум (до 8х). Максимальное разрешение снимков составляет 4656х3492 точки (16 МП) при соотношении сторон 4:3.

Фронтальная камера с невыдающейся 5-МП матрицей получила широкоугольный объектив с апертурой f/2.2, который может переключаться между углами обзора 80 и 90 градусов. Максимальное разрешение "себяшек" — 2560х1920 точек (5 МП, 4:3). Разумеется, в наличии опции "бьютификации" – оттенок, подсветка, фильтр. При недостаточном освещении предлагается использовать "виртуальную вспышку" — свет от экрана смартфона.

Основная камера умеет записывать 4K-, или Ultra HD@30 fps (3840х2160 точек), видео. Для качества Full HD (1920х1080 точек) доступна частота кадров не только 30 fps, но и 60 fps. А вот фронтальная камера обеспечивает запись только Full HD@30 fps. Для slo-mo видео в HD-качестве доступно замедление в 2, 4 или 8 раз. До начала съемки "таймлапсов" (Full HD, 16:9, 18:9) следует выбрать нужный коэффициент (x10, x15, x30 или x60). Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC – видео, AAC — аудио).

Приложение "Камера" включает несколько режимов съемки, в том числе различные коллажи, панорамы, клипы и т.п. При этом, ручная настройка параметров предусмотрена, как для видео (с возможностью записи HD-звука), так и для фото. Так, в последнем случае самостоятельно выбираются значения ISO, баланса белого, ступеней экспозиции, выдержки и (только для 16-МП камеры) фокусировки. В реальном времени отображается даже крохотная гистограмма.

Опция Graphy предлагает по одному из типовых снимков выбрать соответствующий набор фото-параметров. Тап по другой пиктограмме (A) возвращает рекомендуемые значения этих параметров, например, после их неудачной ручной коррекции. В режиме "Авто" при тапе с удержанием на видоискателе, фокус и экспозиция блокируются (AE/AF lock) в выбранной точке. Очень интересной опцией является Focus Peaking, которая в ручном режиме подсвечивает зеленым цветом объекты, оказавшиеся в фокусе.

В режиме Cine Video собрано полтора десятка эффектов, которые позволяют стилизовать видео под популярные кинематографические жанры, типа романтической комедии, мелодрамы, триллера и т.п.

В этом же режиме доступна опция "прицельного" зума Point Zoom, которая обеспечивает масштабирование изображения не только по центральной, но и по любой точке видоискателя. Среди "фишек" для профи стоит еще отметить возможность сохранения снимков в формате RAW (одновременно в DNG и JPG), а также повториться про опцию записи Hi-Fi (HD) звука. Кроме того, для качественной пост-обработки интерес может представлять видео, сохраненное в формате LG Cine Log (c HDR10).

Переключаться между фронтальной и дуэтом основных камер удобно не только тапом по соответствующей пиктограмме, но и горизонтальными свайпами (портретная ориентация смартфона). В таком же положении аппарата масштабировать изображение на видоискателе поможет значок спуска затвора (движение вправо или влево). Переключатель режима HDR в большинстве случаев удобно держать в положении "Авто". Интересно, что портретного режима с эффектом размытия заднего фона в приложении вообще не предусмотрено. Примеры фото с основной камеры можно посмотреть здесь.

Обзор LG V30+: звук

Одной из главных "фишек" аудио-тракта нового смартфона стал 32-разрядный 4-канальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), созданный на базе микросхемы Sabre ES9218P от компании ESS Technology.

В отличие от предшественника, у этого ЦАП появились две новые особенности – цифровые фильтры и звуковые пресеты, с помощью которых легко изменить характеристики звучания. Именно здесь пригодился опыт специалистов из датской компании Bang and Olufsen (B&O). Производитель отмечает, что V30+ стал первым смартфоном LG, где используется технология MQA (Master Quality Authenticated), упрощающая потоковое воспроизведение музыки высокого разрешения. Штатный аудио-плеер "Музыка" понимает полтора десятка кодеков, включая FLAC.

Мощность "мультимедийного" динамика достигает 1,2 Вт, что положительно сказывается на его громкости, но, по понятным причинам, никак не затрагивает качество звучания.

В комплекте со смартфоном поставляется качественная аудио-гарнитура B&O с проводами в тканевой оплетке. Ее также можно подключать в качестве коротковолновой антенны для работы FM-тюнера, который умеет записывать онлайн-трансляции в файлы-контейнеры M4A (2 канала, 48 КГц, AAC). При использовании собственных Bluetooth-наушников следует иметь в виду официальную поддержку кодека aptX HD. Мобильное приложение "Диктофон HD" демонстрирует возможности Hi-Fi-записи звука в файлы M4A, WAV, FLAC с разрядностью 16 или 32 бита и частотой от 44,1 до 192 КГц.

Напомним, что HD-звук можно записывать и при видеозаписи.

Обзор LG V30+: начинка, производительность

Флагманский "характер" V30+ во многом определяет мощнейший чипсет Qualcomm Snapdragon 835, выполненный с учетом проектных норм 10 нм. Восемь вычислительных ядер Kryo 280 разбиты на два квартета, при этом, первый тактируется частотой до 2,45 ГГц, а второй – до 1,9 ГГц. Графический ускоритель Adreno 540 поддерживает API DirectX 12, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 2.0. Встроенный LTE-модем Х16 с агрегацией несущих частот позволяет принимать данные со скоростью до 1 Гбит/с (Cat. 16). Кроме того, эта микросхема включает в себя модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (в том числе 802.11ad и 802.11ac Wave-2). Базовую конфигурацию V30+ дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Стоит также отметить предпринятые производителем меры для быстрого и эффективного отвода тепла от процессора – в корпус смартфона встроены теплоотводящая трубка и охлаждающая термопанель.

Тестирование LG V30+. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование LG V30+. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование LG V30+. Результаты в бенчмарке 3DMark

О том, что геймеры не ошибутся, если выберут производительный V30+, напоминает даже небольшой раздел "Игра" в настройках смартфона.

Хранилище на основе быстрой флеш-памяти (UFS 2.1) имеет объем 128 ГБ. Его можно расширить установкой карты памяти microSD/HC/XC объемом до 2 ТБ, для которой предусмотрено место в комбинированном слоте. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к аппарату через переходной кабель USB Type-C обычные флэшки.

Среди доступных частотных диапазонов LTE-FDD в наличии — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Кроме того, в набор беспроводных коммуникаций входят Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n/ (2,4 и 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Miracast, Bluetooth 5.0 и NFC.

Благодаря интерфейсу NFC можно использовать сервис Android Pay. Кроме того, вместе с приложением "Транспортные карты Москвы" удается прочесть баланс "Тройки".

В определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС. Для координации по Wi-Fi и сотовым сетям доступен также режим A-GPS.

Обзор LG V30+: автономность

Так же, как и в G6, в V30+ установлен несъемный литиевый аккумулятор емкостью 3 300 мА*ч. Это на 100 мА*ч больше, чем у съемной батареи предшественника – V20 (3 200 мА*ч). Новый флагман, помимо беспроводной зарядки, поддерживает также спецификацию Qualcomm Quick Charge 3.0, что обещает заполнение аккумулятора ровно наполовину всего за 30 минут. В комплекте со смартфоном поставляется сетевой адаптер Fast Charge с выходными параметрами 5 В или 9 В при токе 1,8 А.

Для батареи V30+ тестовая программа AnTuTu Tester показала довольно неплохой результат в 9 442 балла. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8% (в течение 6 часов).

В продлении автономной работы помогут настройки энергосбережения (расширенные или максимальные), которые ограничивают производительность, отключают ряд функций и запрещают работу приложений в фоновом режиме.

Обзор LG V30+: особенности программного обеспечения

Смартфон LG V30+ работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 (Nougat) с фирменной оболочкой LG UX6.0+. Этот лончер выгодно отличается большим количеством различных настроек, к группированию которых придется привыкнуть. Заметим, что дополнительные темы оформления загружаются через программу LG SmartWorld.

По умолчанию ярлыки всех программ находятся на рабочих столах. В настройках можно переключиться на вариант с отдельной страницей приложений или перейти на упрощенный интерфейс EasyHome.

До пяти ярлыков приложений легко вынести прямо на экран блокировки. А вот из семи пиктограмм можно составить квартет для панели управления, выбирая из списка: "Назад", "Домой", "Недавние приложения", Capture+, QSlide, SIM и "Шторка уведомлений". Выбранные четыре иконки можно скрывать, а затем вытягивать свайпом от нижнего края экрана. При выключенном или заблокированном дисплее механические кнопки изменения громкости предлагается использоваться для быстрого вызова.

Вызов контекстного меню Floating Bar позволяет выполнять ряд действий, включая быстрый доступ к приложениям, избранным контактам, аудио-плееру и т.п.

Среди основных способов разблокировки смартфона, помимо графического ключа, PIN-кода и пароля, значится и фирменный Knock-код — тогда паролем служит определенная последовательность ударов костяшкой пальца по экрану. А вот в число дополнительных включены распознавание лица и голоса. Тем не менее, производитель предупреждает, что использование двух последних функций снижает уровнь защищенности устройства от доступа посторонних.

Обзор LG V30+: покупка, выводы

Новый флагман LG V30+ козыряет не только отличной производительностью. Так, привлекательность его дизайна во многом обязана "высокому" 6-дюймовому экрану с поддержкой технологии HDR10. При этом, качественный звуковой тракт для наушников проработали в кооперации с брендом B&O Play. Другой интересной "фишкой" стал дуэт основных камер с разными углами обзора и богатым набором опций. Несомненно, добрых слов заслуживает продуманная защита корпуса от внешних воздействий, а также неплохая автономность устройства.

Такими минусами, как маркий стеклянный корпус и простенький "мультимедийный" динамик, вряд ли кого-то отпугнешь. Правда, несколько смущает высокая цена V30+, которая на старте продаж составила 59 990 рублей, но это, как правило, удел всех технологических флагманов.

Серьезным конкурентом LG V30+ среди 6-дюймовых смартфонов в новом форм-факторе мог бы стать Huawei Mate 10 Pro (наш обзор здесь), который также получил экран с технологией HDR10, двойную основную камеру и быструю зарядку. "Китаец" также выгодно отличается свежей версией операционной системы Android Oreo, объемом оперативной памяти (6 ГБ против 4 ГБ), емким аккумулятором (4 000 мА*ч против 3 300 мА*ч у LG) и оптикой Leica. А вот по качеству звука в наушниках, по крайней мере, чисто субъективно, этот аппарат, который к тому же лишили 3,5-мм аудио-коннектора, уступает LG V30+. Да и защита корпуса от внешних воздействий у него менее впечатляющая. В общем, есть что сравнивать. Только вот официальные продажи Huawei Mate 10 Pro в России еще не начались.

Итоги обзора смартфона LG V30+

Плюсы:

Отличная производительность

"Высокий" экран (18:9) с поддержкой HDR10

Звук в наушниках

Основная сдвоенная камера

Защита корпуса от внешних воздействий

Неплохая автономность

Минусы:

Высокая цена

Маркий стеклянный корпус

"Мультимедийный" динамик