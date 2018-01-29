Свободная продажа беспилотников таит в себе угрозу для террористических атак. Такое мнение выразил член Экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин в колонке для "Известий", назвавший полный или частичный запрет использования гражданских дронов "оправданным исходя из интересов общества".

Ученый рассматривает гражданские БПЛА как потенциальную угрозу для гражданского населения. Даже один беспилотник, свободно продающийся сегодня в магазине, может нанести "серьезный урон для общества", а "объектом атаки с помощью дронов террористами может быть выбран любой культурный, спортивный или промышленный объект, для которых сегодня никаких требований по защите от дронов нет", говорит Ионин.

На протяжении последнего года российские власти применяют технические средства для защиты от потенциальных атак с использованием БПЛА, но пока — только возле стратегических объектов. В качестве примера Ионин привел участившиеся сбои автомобильной навигации в районе московского Кремля, когда водителей мгновенно "телепортировали" на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково. По мнению эксперта по навигационным системам, это объясняется тестированием спецсредств, которые помешали бы беспилотнику совершить целенаправленную атаку.

Ионин предлагает два сценария противодействия потенциальной угрозе. Первый — разработать нормативную базу, которая бы регулировала применение БПЛА гражданами. Второй — наложить полный или частичный запрет использования гражданских дронов. По мнению эксперта, эта мера "выглядит оправданной исходя из интересов общества".

Напомним, что с июля прошлого года в России введена обязательная регистрация беспилотников весом от 250 грамм до 30 кг. Постановкой дронов на учет занимается подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".