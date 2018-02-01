Решение руководства Facebook сделать приоритетом для крупнейшей в мире социальной сети психологическое благополучие пользователей, а также борьба с вирусными "фейковыми новостями" сказались на активности аудитории. Впервые в истории американцы стали проводить в Facebook меньше времени.

Объявляя финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2017-й, Марк Цукерберг проинформировал инвесторов, что сделанные в последние месяцы 2017-го изменения в алгоритмах ленты новостей привели к сокращению суммарного времени использования соцсети на 50 миллионов часов ежедневно.

Более того, впервые стала сокращаться общая ежедневная аудитория соцсети в США и Канаде. Если в июле-сентябре 2017-го она составила 185 млн человек, то в последнем квартале года — 184 миллиона. Североамериканский рынок является ключевым для компании, так как на него приходится большая часть ее рекламных доходов.

При этом в глобальном масштабе у Facebook пока вроде бы все в порядке: каждый день к соцсети обращаются 1,4 млрд пользователей, что на 32 млн больше показателя за предыдущий квартал. В то же время, это самый низкий квартальный прирост ежедневной аудитории за последние два года.

По итогам 4-го квартала 2017-го выручка Facebook увеличилась год-к-году на 47% и составила 12,9 млрд долларов. За весь 2017-й выручка выросла на 47% до 40,6 млрд долларов. При этом квартальная чистая прибыль выросла на 20% до 4,27 млрд, а годовая — на 56% до 15,9 млрд долларов.

Ранее в этом году Facebook объявила, что поменяет приоритеты в показе в ленте новостей для разных типов контента: новостей от СМИ, а также видеороликов там станет меньше, а публикаций от друзей — больше. Так, объяснял тогда Марк Цукерберг, соцсеть хочет добиться, чтобы время, проведенное пользователями в Facebook, было "потрачено с толком".