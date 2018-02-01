Компания Google привлекла на помощь алгоритмы машинного обучения для улучшения работы сервиса "Google Авиабилеты", помогающего найти самые выгодные тарифы на международные и внутренние перелеты на сайтах авиакомпаний и туристических фирм. На этой неделе поисковик научился предсказывать задержки рейсов, а также показывать реальную стоимость перелета по самым дешевым билетам.

Используя накопившуюся статистику, алгоритмы Google вычисляют вероятность задержки рейса и пытаются выяснить предполагаемые причины. Как говорят в компании, рейс помечается как задержанный, когда ИИ уверен в своих прогнозах на 80%, пишет VentureBeat.

Кроме того, "Google Авиабилеты" начали предупреждать об услугах, не включенных в базовые тарифы. В полной стоимости билеты будет учтены, например, плата за багаж или возможность выбора места в салоне.

Google запустила сервис по поиску авиабилетов, встроенный непосредственно в поисковик, в 2011 году, вскоре после поглощения стартапа ITA Software за $700 миллионов. В конце 2015-го служба начала работу в России.

С помощью "Google Авиабилетов" можно подбирать наиболее выгодные предложения по стоимости, также есть фильтры по числу пересадок, авиакомпании, длительности полета и классу обслуживания. Сервис позволяет сравнивать стоимость билетов в разные аэропорта города. Лучшие предложения по соотношения цена-качество выносятся в отдельную группу, а самые бюджетные варианты выделяются цветом. Изменения стоимости билетов можно посмотреть на графике в зависимости от сезона, праздничных дней или других событий.