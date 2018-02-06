Стало известна причина временного удаления приложений мессенджера Telegram из магазина App Store на прошлой неделе. Напомним, Telegram и Telegram X стали недоступны для скачивания в ночь на 1 февраля, но к концу дня вернулись.

Руководитель проекта Telegram Павел Дуров сообщил тогда, что причиной удаления стал "неприемлемый контент", который оказался доступен через приложение, однако что это был за контент, он не уточнил. Детали раскрыли в Apple, причем сделал это вице-президент Фил Шиллер, отвечая на электронное письмо пользователя Telegram из США. Ответом Шиллера он поделился с изданием 9to5mac.

Вот что написал топ-менеджер Apple:

Приложения Telegram были удалены из App Store, потому что команду App Store предупредили о противозаконном контенте, а именно — детской порнографии, в приложениях. Убедившись в наличии незаконного контента, сотрудники удалили приложения из магазина, уведомили об этом разработчика, а также власти.

Из письма Шиллера также следует, что Apple было недостаточно удаления детского порно из Telegram (очевидно, оно было опубликовано в одном из каналов) и блокировки размещавших его пользователей. Прежде чем восстанавливать Telegram и Telegram X в App Store, в Apple попросили администрацию мессенджера усилить меры, предотвращающие повторение таких инцидентов, что и было сделано.