Компания Google продолжает выпускать "экономные" версии своих программ, щадящие интернет-трафик Android-смартфона. На этой раз оптимизация коснулась почтового клиента: Gmail Go занимает в два раза меньше места, позволяет отвечать на письма в офлайне и подходит для устройств с объемом памяти менее 1 ГБ.

Новинку можно скачать из магазина Google Play. Правда, пока она доступна только жителям отдельных стран (Россия входит в этот список), а для её установки нужна новейшая версия Android (8.1 Oreo).

"Упрощенная" Gmail Go потребляет меньше оперативной памяти, чем обычная версия почты Google, и занимает меньше места на встроенном накопителе. Изображения подгружаются по мере необходимости ради экономии трафика. В сочетании с "облегченной" клавиатурой Gboard Go потребление данных окажется еще ниже, однако в этом случае пользователи лишаются возможности вставлять стикеры и искать гифки. Выглядит и работает новая программа в целом так же, как полноценная версия Gmail.

Gmail Go — часть комплекта приложений Android Go, ориентированных на владельцев недорогих устройств с малым объемом встроенной памяти. Также Google выпускает приложение Files Go, позволяющее быстро очистить память Android-смартфона от мусора, карты Maps Go и YouTube Go с функцией просмотра видео без подключения к Сети.