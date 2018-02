Обновлено 17:20. Работа "ВКонтакте" восстановлена для большей части пользователей. Сайт и приложения доступны в обычном режиме

Обновлено 16:45. По словам представителей "ВКонтакте", сервис перестал работать "из-за серьёзной аварии в энергосистеме одного из дата-центров". В настоящее время специалисты компании занимаются устранением проблемы.

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

В работе "ВКонтакте" возник глобальный сбой — социальная сеть перестала открыться примерно в 15:45 по московскому времени. При попытке зайти на любую страницу сервиса возникает сообщение о недоступности сервера. Мобильные приложения сервиса для iOS и Android также не работают — выдается "ошибка при загрузке данных".

Сбой во "ВКонтакте" также подтверждает сервис Down For Everyone Or Just Me.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

"Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", — сообщила компания через твиттер.

И сейчас сидит какая-то другая «часть пользователей», у которой, по словам твиттера Вконтакте, нет проблем с доступом, и злорадствует #вкживи — Филологиня��������‍♀️ (@Piupiu180320) 16 февраля 2018 г.

Последний крупный сбой во "ВКонтакте", продолжавшийся дольше двух часов, произошел в августе 2015 года. Причиной неполадок стал разрыв кабеля между дата-центрами.

А летом этого года у пользователей временно отключилась возможность читать и отправлять личные сообщения, а также открывать некоторые разделы сайта. Компания объяснила проблему "плановыми работами для улучшения сервиса" и принесла извинения.

Судя по твиттеру, у некоторых пользователей сайт загружается, однако при попытке открыть тот или иной раздел выдается ошибка: "Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже".