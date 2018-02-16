Социальная сеть "ВКонтакте" восстановила работу после технического сбоя, наблюдавшегося в течение полутора часов. На момент написания заметки сервис был доступен для большей части пользователей через браузеры и мобильные приложения.

Представители компании объясняли возникшие неполадки "серьёзной аварией", которая произошла в энергосистеме одного из дата-центров.

Сервис "лег" в пятницу около 15:45 по московскому времени. При попытке зайти на любую страницу сайта возникало сообщение о недоступности сервера. Недоступными оказались как веб-версия "ВКонтакте", так и мобильные приложения для iOS и Android.

Последний крупный сбой во "ВКонтакте", продолжавшийся дольше двух часов, произошел в августе 2015 года. Причиной неполадок стал разрыв кабеля между дата-центрами.