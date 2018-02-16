Компания "Яндекс" разместила видео из салона самоуправляемого автомобиля, который проехался по заснеженному району Хамовники. Заезд состоялся в феврале после сильного снегопада.

В кресле водителя для подстраховки сидел пилот-испытатель. Несмотря на это, подчеркнули в "Яндексе", прототип "умной" машины преодолел путь "самостоятельно полностью в автоматическом режиме".

"Нам важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях — в том числе и зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго, — сказали в компании. — У поездок в холодное время года свои особенности".

Испытания связаны с тем, что алгоритмы автомобиля-беспилотника должны учитывать разные погодные условия, так как на покрытой льдом или заснеженной дороге машина ведет себя иначе. "Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник 'видит' летом, — отметили представители "Яндекса". Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки".

Впервые существование проекте по разработке алгоритмов для самоуправляемых автомобилей "Яндекс" подтвердил во время своей ежегодной конференции YaC в конце мая этого года. Работа над проектом началась еще годом ранее. Все алгоритмы и технологии разработаны в "Яндексе", причем многие из них — например, карты, пробки, навигация в режиме реального времени, компьютерное зрение и распознавание объектов — давно работают в других проектах компании.

В конце прошлого года испытывать "умные" авто на заснеженных улицах Детройта начала компания Waymo ("дочка" холдинга Aphabet, владеющего Google). Задача тестирования такая же — выяснить, как поведет себя "умная" машина в экстремальных погодных условиях, когда снег и лед создают препятствия датчикам.