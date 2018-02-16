В операционную систему Windows 10 будет добавлен режим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь. Новая функция, однако, появится только в "профессиональной" редакции Windows 10 Pro. Об этом в официальном блоге сообщила глава программы тестирования Windows Insider Дона Саркар.

Режим High-Performance предназначен для пользователей рабочих станций: он позволит существенно ускорить работу компьютера, задействовав все доступные ресурсы. Следующая версия Windows 10 также будет включать специальные настройки управления питанием, чтобы обеспечить максимально возможный уровень производительности, который позволяет система.

По словам Саркар, High-Performance устраняет микрозадержки, что напрямую влияет на "железо" — в результате компьютер потребляет больше энергии, чем активированный по умолчанию сбалансированный режим. Режим "максимальной производительности", сказала она, будет доступен только в устройствах без батарейного питания. Это означает, что его не получится включить, например, на Windows-ноутбуках и планшетах.

"Турборежим" добавят в следующее крупное обновление Windows 10, выход которого ожидается в марте—апреле. Помимо прочего, апдейт привнесет возможность упрощенного подключения Bluetooth-устройств, отполированный "текучий" дизайн, функцию Nearby Share для быстрого обмена файлами и Timeline ("Хронику") — фактически улучшенную альтернативу экрану со списком недавно открытых программ.