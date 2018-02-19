Из экспериментальной лаборатории Microsoft Garage вышло приложение, позволяющее быстро передать фотографии и видео со смартфона на компьютер под управлением Windows 10. Новая программа — Photos Companion — уже доступна для скачивания из магазинов App Store и Google Play.

Чтобы передача прошла успешно, ПК и телефон должны быть подключены к одной сети Wi-Fi. Сопрягаются два устройства через QR-код, отображаемый на экране Windows-компьютера. Выбранный пользователем контент попадает напрямую в штатное приложение "Фото" на Windows 10.

Photos Companion находилась в разработке несколько месяцев. Кроме синхронизации файлов, она может использоваться для создания резервных копий всего мобильного медиаконтента на ПК. В компании ожидают, что новинка будет востребована главным образом среди студентов. Учащиеся без труда и лишних настроек смогут "перекинуть" файлы проекта, временно привязав свой смартфон к учебному компьютеру.

Однако пользователям OneDrive или других облачных сервисов с функцией автоматического бэкапа (Dropbox, "Яндекс.Диск", "Диск Google") новое фотоприложение Microsoft вряд ли пригодится.