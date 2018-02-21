Apple ведет переговоры с горнодобывающими компаниями о прямых закупках кобальта — ключевого компонента, применяемого при производстве литий-ионных батарей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, фирма Тима Кука опасается возможного дефицита металла, вызванного бумом электромобилей, и поэтому впервые намерена отказаться от услуг посредников.

В настоящее время кобальт закупает не сама Apple, а её партнеры, занимающиеся производством аккумуляторов для i-устройств. По данным агентства, компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве: речь идет о поставках "нескольких тысяч" метрических тонн кобальта в год в течение как минимум пяти лет.

Производитель "айфонов" обсуждает этот вопрос с горняками на протяжении целого года, и не исключено, что сделка может не выгореть. Помимо i-компании, договориться о прямых закупках с владельцами шахт стремятся и другие гиганты, включая BMW, Volkswagen и Samsung.

Apple — один из крупнейших конечных потребителей кобальта. В смартфонах используется около четверти мирового производства этого металла. Мобильному устройству требуется около 8 граммов очищенного кобальта, тогда как аккумулятору для электромобиля — в 1000 раз больше.

За последние полтора года цена на металл выросла более чем в три раза, превысив $80 тысяч долларов за метрическую тонну. Две трети мировых поставок кобальта обеспечивает Демократическая Республика Конго.