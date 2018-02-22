Компания Qualcomm представила первый на рынке мобильный чип, совместимый с беспроводными сетями следующего поколения. Новинка — Atheros WCN3998 — обладает поддержкой высокоскоростных сетей 802.11ax и нового протокола WPA3, обеспечивающего усиленную защиту от брутфорс-атак и индивидуальное шифрование данных в открытых сетях Wi-Fi.

В сравнении с нынешним 802.11ac, новый стандарт Wi-Fi предложит вдвое большую теоретическую пропускную способность, при этом уровень потребления энергии будет снижен до 67%. Ожидается, что 802.11ax получит широкое распространение в следующем году.

Поддержка WPA3 означает, что при подключении смартфона или планшета к публичным, незашифрованным точкам доступа в кафе и аэропортах, будет шифроваться каждое отдельное соединение между устройством и роутером. Также заявлена поддержка предстоящего стандарта Bluetooth 5.1 и старых Wi-Fi, что обеспечит обратную совместимость с уже имеющимися маршрутизаторами.

Кроме того, новый чип будет поддерживать некоторые собственные технологии Qualcomm. TrueWireless Stereo продлит время автономной работы беспроводных наушников и сбалансирует энергопотребление, а Broadcast Audio — позволит одному устройству стримить звук на несколько Bluetooth-наушников и динамиков с "почти идеальной синхронизацией", сказали в компании.

Как сообщается в пресс-релизе Qualcomm, поставки WCN3998 производителями начнутся в течение ближайших месяцев.