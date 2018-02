Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска произвела сегодня успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Она несет на борту два тестовых микроспутника Microsat 2a и 2b — прототипы для глобальной спутниковой системы Starlink, которая должна покрыть всю Землю широкополосным интернетом.

Today’s Falcon launch carries 2 SpaceX test satellites for global broadband. If successful, Starlink constellation will serve least served.