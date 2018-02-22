Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска произвела сегодня успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Она несет на борту два тестовых микроспутника Microsat 2a и 2b — прототипы для глобальной спутниковой системы Starlink, которая должна покрыть всю Землю широкополосным интернетом.

Today’s Falcon launch carries 2 SpaceX test satellites for global broadband. If successful, Starlink constellation will serve least served. — Elon Musk (@elonmusk) 21 февраля 2018 г.

Старт был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. В космос также был отправлен испанский радиолокационный спутник PAZ, предназначенный для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.

SpaceX хочет создать новую спутниковую систему, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным, гигабитным Интернетом, а также обеспечить доступом к Сети даже самые отдаленные уголки планеты. Планируемая дата вывода спутников на орбиту — 2019 год. Масса каждого аппарата составит около 386 кг. На первой стадии планируется запуск 800 спутников для создания полного покрытия территории США и близлежащих регионов.

Фирма Маска намерена разместить аппараты на высоте от 1150 до 1325 км, что позволит существенно сократить время отклика. Как ожидает SpaceX, задержка не превысит 25–35 мс (у современных спутниковых систем — около 600 мс), что близко к проводным услугам интернет-доступа.