Предварительные результаты, показанные новым флагманским смартфоном Samsung на бенчмарках (программах, измеряющих общий уровень производительности устройств, от скорости работы веб-браузера до редактирования фотографий), оказались неоднозначными. На синтетических тестах показанный 25 февраля Galaxy S9 существенно уступил прошлогодним iPhone X и iPhone 8.

Более того, в некоторых симуляциях, выполненных журналистом издания AnandTech Андреем Фрумусану, новинку Samsung обошел даже iPhone 7 2016 года выпуска. Например, в одноядерном тесте Geekbench 4 (оценивает общее быстродействие, включая процессор, память и графику) S9 набрал 3734 балла, тогда как Apple A10 (устанавливается в iPhone 7 и 7 Plus) — 4007, A11 (iPhone 8, 8 Plus и iPhone X) — 4630.

На GFXBench Manhattan 3.1 (замеряет скорость работы графической подсистемы) с выключенным экраном "увеличенная" версия Galaxy S9+ заработала 45,70 очков, пропустив вперед iPhone 8 (60,34), Qualcomm QRD845 (60,90) и iPhone X (64,19). ""Сегодняшние результаты нехарактерны для отгружаемого продукта, так как в противном случае это стало бы огромным разочарованием", — подытожил Фрумусану.

Надо подчеркнуть, что журналист оценивал демо-образцы, выданные ему после презентации Samsung на выставке Mobile World Congress. Устройства работали на специальных версиях прошивки, поэтому их быстродействие может быть не до конца оптимизировано. Конечный продукт, поставляемый потребителям, возможно, будет показывать совсем иные результаты.

На тест Фрумусану достались модели S9 и S9+ с 8-ядерным чипом Exynos 9810, разработанным инженерами Samsung самостоятельно. Именно эта версия будет продаваться в России. В США и на ряде других рынков в смартфоны устанавливается Qualcomm Snapdragon 845.

Galaxy S9 и Galaxy S9+ были анонсированы 25 февраля. Galaxy S9 располагает безрамочным экраном (2960х1440) на 5,8 дюйма, 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти, и комплектуется батареей на 3000 мАч. В свою очередь, S9+ оснащается 6,2-дюймовым дисплеем, накопителем на 64 либо 256 ГБ (есть поддержка microSD-карт емкостью до 400 ГБ), 6 ГБ "оперативки" и аккумулятором объемом 3500 мАч.

Обе модели могут могут снимать "селфимоджи" (аналог Animoji на iPhone X) и "замедленные" видео со скоростью до 960 кадров в секунду, защищены от воды и пыли (стандарт IP68), поддерживают быструю беспроводную зарядку и комплектуются камерами с механически регулируемой диафрагмой.

В России старт продаж новинок назначен на 16 марта. Их уже можно заказать на официальном сайте Samsung. Galaxy S9 продается за 59 990 рублей, модель S9+ с 64 ГБ памяти — за 66 990 рублей, с 256 ГБ — за 74 990 рублей.