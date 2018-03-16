Безопасность операционной системы Android сравнялась c конкурирующими платформами. Такое заявление, пишет CNET, сделал глава по безопасности Android Дэвид Клейдермахер.

"Когда кто-нибудь находит важную уязвимость в Android, компания должна сначала направить исправление компаниями, которые продают Android-смартфоны, и эти компании должны заняться рассылкой патчей. Это может занять очень много времени, и может даже вообще не произойти, — сказал Клейдермахер. — Кроме того, пользователи Android могут легко навредить сами себе, то есть неосознанно загрузить вредоносный софт — потому что они не разрешили установку приложений только из Google Play".

Если Apple, запрещающая установку программ извне App Store, может позволить себе централизованное обновление iOS, то Android работает по другой модели. Система, считает представитель Google, не хуже защищена благодаря таким технологиям, как "Google Play Защита" (Play Protect), которая периодически сканирует на "вшивость" как содержимое магазина, так и сам смартфон. Кроме того, Android — это проект с открытым кодом, объяснил Клейдермахер, а глобальное сообщество разработчиков помогает быстрее обнаруживать и исправлять "дыры".

Как бы то ни было, главной слабостью Android остается то, что "заплатки" редко попадают на потребительские устройства. Как показало недавнее исследование SecurityLab, напрямую исправления рассылают всего два Android-производителя, причем делают это в течение максимум 2-х лет, тогда как Apple обязуется поддерживать iOS на протяжении пяти лет.