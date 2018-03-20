Случившегося накануне ДТП с самоуправляемым автомобилем Uber, в результате которого погиб пешеход, скорее всего, нельзя было избежать. Об этом заявила глава полиции города Темпе в штате Аризона, где произошла трагедия.

Первое в истории ДТП такого рода произошло ночью в понедельник по местному времени — автомобиль сбил женщину, которая шла по проезжей части за пределами пешеходного перехода. Пострадавшую — 49-летнюю Элейн Херцберг — доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Рядом с местом аварии обнаружили ее велосипед, обвешанный пластиковыми пакетами с вещами — судя по всему, женщина была бездомной.

По словам Сильвии Муар, возглавляющей полицейский департамент Темпе, на неизбежность ДТП "в любом режиме" — автономном или при ручном управлении — явно указывает запись с камеры, которой был оборудован принадлежащий Uber самоуправляемый внедорожник Volvo.

Как рассказала глава полиции, на записи видно, что жертва аварии внезапно вышла из неосвещенной области на проезжую часть прямо перед автомобилем. Тот двигался в автономном режиме со скоростью 38 миль в час (примерно 61 км/ч), хотя ограничение скорости на этом участке дороги составляет 35 миль в час (56 км/ч). По словам находившегося в беспилотнике сотрудника Uber, он узнал об аварийной ситуации, только услышав звук столкновения. По данным расследования, автомобиль не пытался затормозить самостоятельно.

Муар отметила, что примерно в 30 метрах от места ДТП есть освещенный пешеходный переход, однако жертва ДТП вышла на дорогу в неположенном месте. Глава полиции заявила, что предварительно все указывает на невиновность Uber в произошедшем, однако она не может исключить и того, что против находившегося за рулем, но не управлявшего автомобилем сотрудника компании могут быть выдвинуты обвинения.