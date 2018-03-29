Вице-президент Microsoft по операционным системам Терри Майерсон, отвечавший за развитие Windows на протяжении пяти последних лет, уйдет из компании. Об этом сообщил в письме сотрудникам генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, объявив о начале внутренней оптимизации.

Подконтрольное Майерсону подразделение Windows и устройств (Windows and Devices Group) будет разделено на две части: отдел устройств (Experiences and Device) возлавит Раджеш Джа, а "железом" будет руководить Панос Панай, также отвечающий за игровые приставки Xbox, очки дополненной реальности HoloLens и мобильную линейку Surface. Ответственность за саму Windows ляжет на Джо Белфиоре, курирующего и другие программные продукты Microsoft вроде браузера Edge.

Оставшаяся часть сотрудников бывшего отдела Майерсона перейдет в подразделение Cloud and AI Group, занимающееся "облачными" услугами и искусственным интеллектом. Его возглавит нынешний глава платформы Azure Скотт Гатри.