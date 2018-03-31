Как Telegram дал пользователям почувствовать свою незаменимость, какие уникальные новинки представили на разных концах света две конкурирующие китайские компании и как развиваются два крупнейших технологических скандала современности — вокруг сохранности данных пользователей Facebook и вокруг смертельного наезда автомобиля-беспилотника Uber на пешехода. О главных событиях мира технологий на уходящей неделе — в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Мессенджер Telegram на этой неделе заставил пользователей понервничать: сервис был недоступен в России, Европе и на Ближнем Востоке в течение трех с половиной часов. Почему произошел крупнейший сбой в истории мессенджера, и как на нем ухитрились заработать жулики?

— Главное событие отрасли гаджетостроения на этой неделе — презентация новых флагманских смартфонов Huawei. Чем представленные в Париже новинки похожи на iPhone, и на что способна впервые примененная в смартфоне тройная камера?

— Другая китайская компания-знаменитость одновременно с анонсом Huawei представляла свои очередные новинки на другой стороне земного шара. Юные читатели российских технологических сайтов считают, что "Ксяоми — лутше". В чем именно лучше, и по сравнению с чем?

— Facebook продолжает жить в атмосфере скандала уже второй год. Чем "отличилась" соцсеть на этой неделе, почему Марка Цукерберга вызвали в Конгресс и на сколько сократилась капитализация компании?

— С уходом основателя Трэвиса Каланика Uber перестал скандализировать общественность, но продолжает набивать шишки на поприще инноваций. Компании запретили тестировать машины-беспилотники после ДТП с летальным исходом.

— Фишка недели: тихий электрошторм.