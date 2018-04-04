Huawei решила всерьез бороться с конкурентами — Apple и Samsung — на российском рынке смартфонов не только однотипными дешевыми и среднебюджетными аппаратами, но и в сегменте высокотехнологичных премиальных устройств. Сегодня российское представительство компании объявило рублевые цены новейших P20 и P20 Pro — и они оказались (в пересчете по текущему курсу) ниже, чем в Европе.

Кончено, смартфоны все равно дорогие — P20 с габаритами и внешностью iPhone X обойдется в 44 990 рублей, а P20 Pro — 54 990. Для сравнения, iPhone 8 стоит сейчас в официальной рознице от 48 000 рублей, iPhone X — от 77 000, а Samsung Galaxy S9 и S9+ — от 59 990 и 66 990 рублей, соответственно. Продажи китайских новинок в России стартуют 14 апреля, а при полностью оплаченном предварительном заказе с 6 по до 13 апреля покупателям подарят смарт-часы Huawei Watch 2.

Обе новинки Huawei отличаются экранами с узкими рамками и характерной "бровью" сверху, оригинальными цветовыми решениями, а также продвинутыми фотоспособностями. Диагональ экрана компактного флагмана — 5,8 дюйма, продвинутого — 6,1 дюйма. Разрешение дисплеев обоих смартфонов FullHD+ — 1080 на 2240 пикселей.

Huawei P20 Pro также оснащен системой трех камер, которая благодаря специальным алгоритмам делает возможной съемку с 5-кратным гибридным зумом, а также обеспечивает высокое качество изображения при съемке в темноте. В России Huawei P20 Pro будет продаваться в цвете "полночный синий" и новой "сумеречной" расцветке с градиентной окраской. Huawei P20 можно будет приобрести в "полночном синем" и черном цветах.