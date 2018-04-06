Роскомнадзор подал иск с требованием ограничить доступ в России к мессенджеру Telegram. Компания Павла Дурова не выполнила "обязанности организатора распространения информации", в соответствии с которыми должна была передать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке ряда пользователей. В мессенджере ранее на этой неделе попытались разъяснить Роскомнадзору, что требование ФСБ невыполнимо технически.

Российский телеком-регулятор направил иск против Telegram Messenger LLP в Таганский районный суд г. Москвы на основании ст. 15.4 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сказано на официальном сайте ведомства.

20 марта Роскомнадзор уведомил администрацию Telegram, что у нее есть 15 дней на предоставление требуемых ФСБ данных, по истечении которых будет подан иск о блокировке. "Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут результатов. Telegram будет стоять на страже свободы и неприкосновенности частной жизни", — заявил тогда Павел Дуров в своем Twitter.

В минувший понедельник юристы, представляющие интересы с Telegram в России, распространили письмо от администрации мессенджера в Роскомнадзор. В нем разъяснялось, что требование ФСБ о передаче ключей для расшифровки сообщений в Telegram реализовать технически невозможно. "Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — говорилось в документе.

Основанием для действий российских властей в отношении мессенджера является прошлогоднее решение Мещанского суда Москвы, оштрафовавшего Telegram на 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ требуемую информацию. Юристам компании Павла Дурова не удалось оспорить в суде ни это решение, не получилось и добиться в Верховном суде признания неконституционным нормативных актов ФСБ, на основе которых был назначен штраф.

Отметим, о немедленном ограничении доступа к "информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership" речи не идет. После вынесения решения Таганского суда по иску у мессенджера до блокировки будет право на апелляцию.

После утверждения апелляционной инстанцией исходного решения Роскомнадзор должен будет направить мессенджеру последнее предупреждение. В случае его неисполнения ведомство внесет адреса серверов Telegram в список блокируемых в России ресурсов, доступ к которым обязаны перекрыть все работающие в России провайдеры.