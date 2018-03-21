Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров накануне заявил, что компания не выполнит озвученное накануне требование Роскомнадзора. Ведомство уведомило администрацию мессенджера, что она должна в 15-дневный срок предоставить, в соответствии с российскими законами, Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей Telegram — иначе оно обратится в суд с иском о блокировке мессенджера. Вести.Hi-tech разобрались, как до такого дошло и чем все может закончиться.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут результатов. Telegram будет стоять на страже свободы и неприкосновенности частной жизни".

Почему власти требуют шифровальные ключи Telegram? Хотят читать всю переписку?

Потому что таков закон. Точнее, приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 г., который Верховный суд накануне признал не противоречащим Конституции и другим законам РФ. Документ устанавливает, как именно организаторы распространения информации (в реестр ОРИ Telegram внесли под номером 90-PP прошлым летом) должны передавать ФСБ данные для расшифровки переписки пользователей.

Конкретный запрос ФСБ, из-за которого и разгорелся весь спор, касается шести пользователей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Ведомство потребовало у Telegram предоставить по шести номерам (для каждого из них указан номер судебной санкции на доступ к переписке) ники пользователей Telegram, IP-адреса и номера портов, а также "ключевой материал, необходимый и достаточный для декодирования сообщения". По неподтвержденной информации, которую публиковали некоторые СМИ, номера принадлежат подозреваемым в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Тогда от взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек.

Речь не идет о предоставлении универсального ключа, который бы дал ФСБ прямой доступ к переписке любых пользователей — да такого и не существует, если только братья Дуровы не решили оснастить свой мессенджер удобным бэкдором, рискуя в случае его обнаружения крахом проекта. Запрос касается только шести аккаунтов Telegram, которые привязаны к шести телефонным номерам.

Почему Telegram не поделится ключами для расшифровки данных?

На этот вопрос можно ответить по-разному. Самый короткий ответ дал Павел Дуров во вчерашнем твите — мессенджер защищает неприкосновенность частной жизни и конституционное право россиян на тайну переписки, нарушать которое можно только в отношении подозреваемых в преступлениях и с санкции суда. Telegram исходно позиционировал себя как решение для защищенных коммуникаций, поэтому выдать властям любого государства данные пользователей значило бы сделать свой продукт менее привлекательным для значительной доли аудитории.

Есть и другой ответ, который звучал ранее из уст самого Дурова: передача "ключей", которые требует ФСБ, нереализуема технически. В частности, представители Telegram и эксперты говорили ранее, что ключи, шифрующие переписку, генерируются заново примерно каждые 10 минут, а использованные ключи не хранятся. Во вторых, разные сегменты ключа распределены между серверами, находящимися в разных юрисдикциях, поэтому для их выдачи — даже если бы Telegram хранила постоянно меняющиеся ключи для каждого пользователя, чего она не делает — потребовались бы разрешения от судов нескольких государств. Наконец, есть в мессенджере и секретные чаты, содержимое которых передается непосредственно между пользователями, минуя серверы, и защищено ключами, которые генерируются на устройствах. Поэтому, например, даже сам пользователь, начав секретный чат на смартфоне, не сможет получить к нему доступ с настольного ПК или через веб-приложение. Нет такой возможности и у администрации сервиса.

О технической невозможности передать ФСБ ключи для расшифровки говорится и в заключениях независимых экспертов (1, 2), которые получили представляющие интересы Telegram в российских судах юристы правозащитной организации "Агора". В то же время, аргумент о технической невозможности передать ключи в последнем судебном разбирательстве юристы Telegram не использовали. Давно не упоминал об этом и сам Дуров. А заключениям экспертов явно недостает грамотной редактуры и серьезного отношения к источникам — встречающиеся в документах отсылки, например, к "Википедии" несколько снижают уровень доверия к утверждениям специалистов.

Как будет идти процедура блокировки Telegram?

С 20 марта (когда Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение) у Telegram есть 15 дней на то, чтобы исполнить требование ФСБ. Когда этого не произойдет — а Дуров вряд ли передумает — Роскомнадзор должен подать в суд иск с требованием санкционировать блокировку Telegram. После получения решения у Telegram будет право на апелляцию, которым юристы компании наверняка воспользуются. После утверждения апелляционной инстанцией исходного решения Роскомнадзор должен будет направить мессенджеру последнее предупреждение.

В случае его неисполнения ведомство внесет адреса серверов Telegram в список блокируемых в России ресурсов, доступ к которым обязаны перекрыть все работающие в России провайдеры. Весь процесс, скорее всего, займет не менее месяца, но может растянуться и до лета — все зависит от скорости работы судов по искам Роскомнадзора и апелляциям Telegram.

Что делать, если Telegram заблокируют?

Переезжать в другой мессенджер или использовать средства обхода блокировок. Можно настроить интернет-доступ через сеть анонимизирующих серверов Tor, воспользоваться любым VPN-сервисом (если его, в свою очередь, не заблокируют за отказ блокировать Telegram — таким правом российские власти себя тоже наделили) или встроенной в Telegram "свободой слова" — настройкой, позволяющей перенаправить трафик мессенджера через посредника, один из общедоступных прокси-серверов SOCKS5, находящихся за рубежом.