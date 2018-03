Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров накануне заявил, что компания не выполнит озвученное накануне требование Роскомнадзора. Ведомство уведомило администрацию мессенджера, что она должна в 15-дневный срок предоставить, в соответствии с российскими законами, Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей Telegram — иначе оно обратится в суд с иском о блокировке мессенджера. Вести.Hi-tech разобрались, как до такого дошло и чем все может закончиться.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.