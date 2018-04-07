Над Telegram, основанном экс-главой "ВКонтакте" Павлом Дуровым, нависла реальная угроза блокировки: Роскомнадзор подал иск, потребовав ограничить доступ к мессенджеру на территории России. По словам представителей ведомства, компания Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки сообщений в установленный 15-дневный срок, по истечении которого надзорщики и обратились в суд.

В Telegram считают, что требования о выдаче ключей не только незаконны, но и технически неисполнимы. "Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — настаивают юристы компании.

Судьба Telegram в РФ уже висела на волоске: прошлым летом глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram на территории России, если Дуров не предоставит сведения для включения реестр организаторов распространения информации. Позднее руководитель надзорного ведомства заявил, что время до блокировки мессенджера "исчисляется днями". В итоге Дуров выполнил просьбу, предоставив сведения о стоящей за мессенджером компании, но отказался соблюдать другие законы, "не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".

Тем не менее, вопрос о немедленном запрете приложения в России пока не стоит. Сначала суд должен вынести решение по иску, на которое юристы Telegram, вероятнее всего, подадут апелляцию. Если исходный вердикт останется в силе, Роскомнадзор должен будет направить мессенджеру последнее предупреждение. В случае его неисполнения ведомство внесет адреса серверов Telegram в список блокируемых в России ресурсов, доступ к которым обязаны перекрыть все работающие в России провайдеры.

Между тем в Кремле признают, что считают Telegram удобным, но не незаменимым мессенджером. "Действительно, мы используем его — в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям".

В случае блокировки Telegram о переезде на другую платформу время задуматься и администратором сообществ. Три самых достойных аналога проекту Дурова, в которых есть каналы, групповые чаты и возможность совершать звонки, рассмотрели Вести.Hi-tech.

TamTam

С точки зрения интерфейса и набора функций одной из самых адекватных альтернатив Telegram представляется TamTam — проект компании Mail.Ru Group, владельца "ВКонтакте" и "Одноклассников". Новая программа была выпущена в конце прошлого мая. Она выросла из ныне почившего мессенджера "ОК Сообщения", и переняла всю его базу, а это свыше 250 миллионов человек.

TamTam до невозможности схож с Telegram. На iOS — вплоть до порядка и названий вкладок нижнего меню (кроме "Чатов" — тут переписка обозначена как "Сообщения"). Здесь нет самоуничтожающихся сообщений или "секретных чатов", зато другие функции давно привычны: TamTam позволяет общаться в группах, читать, подписываться и создавать (закрытые и публичные) каналы с неограниченным числом подписчиков, совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться "гифками" и стикерами (на выбор — тысячи штук).

Аудитория мессенджера активно растет. Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Mail.Ru Group, за последнюю неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов. В TamTam представлены каналы певиц Полины Гагариной и МакSим, сообщество "Подслушано", журнал Elle, сборник рецептов Bon Appetit, а также паблики с обзорами книг, лайфхаками и идеями для жизни, а также с юридическими советами от имени кота.

Мессенджер "из коробки" интегрирован с "Одноклассниками": если друг зарегистрирован в этой социальной сети, его можно будет легко отыскать на вкладке "Контакты". В обратном случае TamTam предложит связаться с контактами из адресной книги телефона. Еще одна важная функция TamTam — возможность отправлять сообщения из офлайна. Как только устройство вновь окажется в сети, послания будут разосланы адресатам автоматически.

Личная переписка в TamTam шифруется и хранится в распределенной сети серверов. "У нас разработан собственный протокол для передачи любой личной информации, при этом мы используем и общепринятые алгоритмы защиты, которые есть во всех крупнейших мировых онлайн-сервисах", — говорят представители TamTam.

Мессенджер доступен для бесплатной загрузки из iTunes и Google Play. Также имеется веб-версия, клиенты для операционных систем macOS, Windows и Linux.

ICQ

Использовать ICQ — другой продукт от Mail.Ru Group — как альтернативу Telegram накануне предложил советник президента по развитию интернета Герман Клименко. "Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя", — сказал он. По мнению Клименко, в случае блокировки Telegram доступ к нему могут потерять 80–90% российских пользователей.

ICQ — легендарный IM-клиент, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году. Сегодня бренд с многолетней историей принадлежит Mail.Ru Group. Нынешняя версия "аськи" — это современный мобильный мессенджер, предлагающий своим пользователям аудио- и видеозвонки, возможность накладывать 3D-маски на лица, как в Instagram или Facebook Messenger, а также переводить голосовые сообщения в текст.

Среди уникальных функций приложения — собственный конструктор стикеров, причем с возможностью загрузки картинок из Telegram. К "живым" чатам ("лайвчатам") с любым числом подписчиков на тему увлечений или местных новостей может присоединиться любой желающий. Представлены такие каналы, как "Пикабу" (3,5 тысячи подписчиков), "Лентач" (2,5 тысячи) и MDK (7,6 тысячи).

В описании мессенджера говорится, что "все звонки зашифрованы — ваш диалог останется конфиденциальным", но тип шифрования не уточняется. Также не указано, защищена ли текстовая переписка.

Рекламы, платных функций и других ограничений на пользователей не накладывается. Приложение ICQ высоко ценят пользователи: в App Store ему ставят 4,7 балла из 5 при 7,7 тысячи оценок.

Клиент мессенджера доступен на iOS, Android, в браузере, на Windows, macOS, Linux.

Viber

С февраля 2014 года Viber, изначально белорусско-израильский проект, принадлежит компании Rakuten. Крупнейший в Японии интернет-ритейлер заплатил за него $900 миллионов. К этому мессенджеру могут присмотреться пользователи, обеспокоенные приватностью. По аналогии с Telegram, в Viber реализована функция "секретных чатов" — особых "комнат" для конфиденциального обмена сообщениями.

Создатели таких групп могут установить таймер, по истечении которого чат и вся находящаяся в нем переписка будут удалены автоматически. Членам "тайных" чатов запрещено перенаправлять сообщения другим пользователям, а также делать снимки экрана (на Android).

В 2016 году Viber включил функцию полного шифрования сообщений и видео пользователей. Коммуникации защищаются технологией сквозного шифрования (end-to-end) — из одного конца в другой, когда содержимое послания могут видеть только отправитель и получатель.

Находить каналы в Viber проще, чем в Telegram, TamTam или ICQ: мессенджер сам предлагает подключить ботов, подписаться на чаты знаменитостей и рекомендует интересные паблики. Завести собственный канал нажатием кнопки не получится — сначала заявка должна быть одобрена администрацией.

Viber представлен в Google Play и iTunes. Также есть версии для Windows, macOS и Linux.