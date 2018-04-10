Из YouTube внезапно исчез клип на песню Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки. Этот ролик стал самым просматриваемым за все время существования видеохостинга Google. Суммарно его запускали свыше 5 миллиардов раз.

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры, скрывающиеся под никнеймами Prosox и Kuroi'SH. Киберпреступники заменили заголовок видео на "x – Hacked by Prosox & Shade Fuck Illuminati", а вместо него подставили кадры из сериала "Бумажный дом". Администрация YouTube восстановила доступ к клипу спустя несколько часов.

Someone just owned a LOT of VEVO accounts @YouTube. pic.twitter.com/dlGTFrypW8 — Melvin Lammerts (@showthread) 10 апреля 2018 г.

По-видимому, взломаны были только аккаунты платформы Vevo. Как отмечает The Verge, "дефейсу" также подверглись клипы Криса Брауна, Шакиры, Селены Гомес, Кэти Перри и Тейлор Свифт.

Самих хакеры утверждают, что ими был использован некий "скрипт" для подмены видео. "Просто ради веселья. Если мы хотели бы причинить вред, мы бы удалили все видео, поверьте мне, но я не стер Despacito", — написал Prosox в твиттере. Тем не менее, спустя некоторое время ролик все-таки пропал с YouTube.