Из YouTube внезапно исчез клип на песню Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки. Этот ролик стал самым просматриваемым за все время существования видеохостинга Google. Суммарно его запускали свыше 5 миллиардов раз.

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры, скрывающиеся под никнеймами Prosox и Kuroi'SH. Киберпреступники заменили заголовок видео на "x – Hacked by Prosox & Shade Fuck Illuminati", а вместо него подставили кадры из сериала "Бумажный дом". Администрация YouTube восстановила доступ к клипу спустя несколько часов.

Someone just owned a LOT of VEVO accounts @YouTube. pic.twitter.com/dlGTFrypW8