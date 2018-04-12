Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий администрацию социальных сетей удалять неправомерную и недостоверную информацию. Внесение поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" поддержал 301 депутат. Против высказались десять человек, воздержались вдвое.

Законопроект вводит понятие "владелец публичной сети", под определение которого попадают информационные ресурсы с посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки. Документ обязывает организатора открыть представительства на территории России, идентифицировать пользователей по номеру телефона. удалять противоправную информацию и вести реестр пользователей, обратившихся с запросом об удалении.

Администрация соцсети должна удалять информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Она должна быть удалена в течение суток с момента получения обращения.

Законопроект раскритиковал гендиректор Mail.Ru Group (владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников") Борис Добродеев, назвав его "нежизнеспособным" и "враждебным". "Враждебен как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев", — сказал он "Интерфаксу".

"В текущем виде закон не будет работать, так как написан по принципу 'бей своих, чтобы чужие боялись' — то есть исполнять в текущем виде должны будут только российские компании, — отметил Добродеев. — Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели – борьбы с "фейковыми" новостями в интернете".