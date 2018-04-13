Таганский районный суд поддержал иск Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России и согласился с ходатайством ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Рассмотрение иска заняло около двадцати минут, еще примерно сорок минут судья провела в совещательной комнате. Заседание прошло в отсутствие адвокатов ответчика, свою позицию высказали лишь представители телеком-регулятора и ФСБ.

Она, в частности, заявили (прямую текстовую трансляцию с заседания вело издание РБК), что Telegram не предоставил ФСБ запрошенные сведения (ключи шифрования для доступа к переписке некоторых пользователей), а также какие-либо обоснования невозможности выполнения запроса, поэтому должен быть заблокирован.

"На Telegram распространяются все положения закона об информации, в том числе и обязанность предоставлять властям по запросу ключи дешифрования. Переписка с администрацией Telegram подтверждает, что они не намерены это делать. Все запросы Telegram игнорировал", — заявила представитель Роскомнадзора Мария Смелянская.

При этом она подчеркнула, что распространяемая через Telegram информация может "нарушать закон, использоваться террористическими и экстремистскими организациями, представлять угрозу безопасности России, жизни и здоровью граждан, самим пользователям этой сети".

Представитель ФСБ Юлия Костина отметила, что ранее суд, привлекая Telegram к административной ответственности (штраф за непредоставление данных ФСБ был назначен мессенджеру осенью 2017-го) установил вину сервиса и подтвердил, что тот не исполняет требования закона.

Накануне вечером адвокаты, представляющие интересы Telegram, направили в суд повторное ходатайство о переносе заседания "на разумный срок". По мнению юристов, суд не исполняет требования гражданского процессуального кодекса, а именно — не предоставил ответчику иск для ознакомления, не предоставил возможности представить возражения на иск, а также свои доказательства. В ходе заседания это ходатайство было отклонено – судья заявила, что сторона ответчика была проинформирована должным образом.

Вот как прокомментировал решение суда Павел Чиков, руководитель правозащитной организации "Агора", юристы которой представляют интересы мессенджера в России: