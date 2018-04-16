Сервис Opera VPN, позволяющий перенаправлять и шифровать передаваемые через Интернет данные при помощи расположенных за рубежом серверов, прекратит работу 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте.

Opera VPN является одним из самых популярных сервисов такого рода, главным образом благодаря своей бесплатности. У него есть приложения для iOS и Android — их популярность в последнее дни в России резко выросла на фоне принятия судом решения о блокировке мессенджера Telegram. В ноябре 2016-го года сообщалось, что представители Роскомнадзора обсуждали с Opera Software возможность прекращения обхода блокировок сервисами компании. Однако договоренности достигнуто не было.

У Opera VPN был и платный тарифный план, Opera Gold — заплатившим за него будет предоставлен годовой бесплатный доступ к сервису SurfEasy Ultra VPN, который принадлежит разработчику антивирусного ПО Symantec. Владельцам других премиальных пакетов предложат 80-процентную скидку на SurfEasy. Причем переход произойдет бесшовно — достаточно будет обновить мобильное приложение на айфоне или Android-смартфоне.

Сервис Opera VPN "вырос" из аналогичной функции браузера Opera — она была и остается одним из наиболее популярных способов обхода блокировок. SurfEasy была партнером Opera, обеспечивая работу сервиса Opera VPN с 2015-го года. "Браузерный" VPN, судя по всему, использует другую инфраструктуру и, вероятно, продолжит работу.

Ранее, в августе 2017-го года, в Opera объявили о закрытии сервиса Opera Max — приложение позволяло экономить сотовый трафик на Android-устройствах, сжимая на своих серверах передаваемые из интернета данные.

Напомним, летом 2016-го года норвежская Opera Software продала свой браузер, а также другие интернет-сервисы под брендом Opera, китайским инвесторам за 600 млн долларов. На тот момент Opera контролировала около 2% мирового рынка десктопных браузеров и 10% — мобильных.