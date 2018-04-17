"Диск-О:" — настольный клиент "Облака Mail.Ru" для компьютеров на Windows и macOS — включил поддержку пяти крупнейших файлохранилищ. Помимо "облака" Mail.Group Ru и "Яндекс.Диска", теперь пользователи могут подключить Dropbox, "Диск Google" и Box.

Также была реализована поддержка протокола хранения данных WebDAV, позволяющий соединяться с "облачными" серверами (в частности, на nginx, Apache, lighttpd и Microsoft IIS). Максимальное количество дисков, которое можно подключить, выросло до 20 штук. В планах разработчиков — добавить поддержку Microsoft OneDrive, Amazon S3, Hotbox и FTP.

"Диск-О:" способен подключаться к различным "облачным" хранилищам и устанавливать их в систему в качестве обычных физических дисков. Файлы при этом хранятся удаленно, не занимая памяти устройства, обновляются мгновенно и становятся доступны сразу при подключении каждого "облака".

Бесплатный тариф "Диск-О:" подразумевает работу только с "Облаком Mail.Ru". Пользователи могут подключать один диск к любому количеству устройств и хранить до 8 ГБ в хранилище Mail.Ru. В премиум-тарифе (бесплатно "до весны 2018-го", далее — 490 рублей в год) число дисков не ограничено, а каждый пользователь может подключить до трех устройств.