Новые флагманские смартфоны Huawei хороши многим: современный дизайн, мощная начинка, быстрая интерфейсная оболочка, прекрасная автономность. Вот только, если посмотреть внимательно и критически, станет заметно: флагманы Samsung все равно выглядят футуристичнее и изящнее, и они, и iPhone X пока обгоняют конкурентов из Китая по баллам в тестах производительности, а похожий на iOS интерфейс EMUI, игнорирующий многие принципы гугловского "материального дизайна", смотрится в связке с Android не слишком органично.

Тем не менее, Huawei P20 Pro можно однозначно назвать самым инновационным смартфоном из вышедших за первые четыре месяца 2018-го. Потому что тройная камера, созданная под руководством выходца из Nokia и "отца" суперкамерофона Nokia PureView Эро Салмелина, делает его самым функциональным в плане фотосъемки аппаратом на рынке.

В этом обзоре фотовозможностей Huawei P20 Pro разберемся, как устроена его камера и почему она обходит камеры в актуальных флагманских смартфонах Samsung и Apple. Про слабые стороны тоже не забудем — куда же без них. Но сначала собственно снимки, и сравнение с тем из конкурентов, который был у меня в наличии на момент тестирования — iPhone X. Здесь и далее: нажмите на снимок, чтобы открыть оригинал изображения в новой вкладке браузера.

Ссылка на альбом со всеми фотографиями и видео в Google Photos. Нажав в правом верхнем углу на значок "i", можно просмотреть данные об экспозиции, ISO и т.п.

Ночная съемка

Одно из двух главных преимуществ камеры Huawei P20 Pro — возможность делать отличные снимки в темноте. Два фото ниже и фото горящих поленьев выше сделаны без штатива, "с рук", при выдержке... 4 секунды. Секрет — в сочетании самого продвинутого в смартфонных камерах на сегодня "железа" и умного программного обеспечения, объединяющего несколько сделанных подряд снимков в один.

Ниже фото той же сцены на iPhone X. Даже не разворачивая его на весь экран видно, что четкость лампочек на гирлянде и проработка проводов немного хуже, при этом лампочки сильнее пересвечены:

Сравниваем Huawei P20 Pro (первый снимок) и iPhone X (второй). Нажмите для увеличения:

На мой взгляд, первый снимок лучше — цвета живее, общий уровень освещенности выше (но без пересвечивания — а на фото с iPhone X вместо ярко освещенного фасада здания слева сплошное световое пятно). Если же открыть фото в оригинальном размере и приблизить до 100%, видно, что китайский смартфон сохранил больше деталей и при этом меньше "шумит" в темных областях (например, небо).

Посмотрим, как аппараты Huawei и Apple справляются со съемкой против солнца. Huawei "вытаскивает" в темных и светлых участках больше деталей, явно работает совмещение нескольких кадров, но фото на iPhone X (нижнее) выглядит естественнее:

Зум

А вот второй козырь камеры Huawei P20 Pro: зум. Три сенсора b три объектива собирают столько информации о кадре, что ПО способно обеспечить 5-кратный гибридный (оптически-цифровой) зум без видимой потери качества.

Huawei P20 Pro: x1, x3, x5, x10.

iPhone X: x1, x3, x5, x10

5-кратный зум, участок снимка без масштабирования, Huawei P20 Pro справа:

3-кратный зум, участок снимка без масштабирования, Huawei P20 Pro справа:

И вот еще одно фото, сделанное на Huawei P20 Pro с 5-кратным гибридным зумом:

Нейросетевая обработка: плюсы и минусы

При съемке Huawei P20 Pro я чаще всего использовал два режима: обычный "Фото" и "Профи" (тут тоже по умолчанию все параметры съемки выставляются "на автомате", но их можно менять).

Главное отличие: в первом нейросетевые алгоритмы (в Huawei предпочитают говорить "искусственный интеллект") смартфона берут на себя смелость приукрашивать действительность: делать из просто голубого неба пронзительно-голубую синеву или превращать просто красивый закат в ядерный пожар посреди неба психоделической расцветки. Такое ощущение, что применили фильтр в Instagram. Когда-то украшательства идут на пользу снимкам, когда-то — делают их искусственными. Вот пример, слева "Профи", справа — просто "Фото" с выбранным "ИИ" сценарием съемки "Небо":

Когда работает "умная" автоматика, смартфон показывает небольшую плашку с названием соответствующего сценария съемки — если нажать на ней крестик, фото будет сделано без "ИИ". Неестественные краски этого снимка тоже на совести "искусственного интеллекта" — он распознал сцену как "закат или восход" и внес в замысел природы посильные коррективы. Ответственно заявляю, что небо не было сиреневым:

Следующая фотография не особо удачная: светильники слишком яркие, четкость не идеальная. Но вот какое дело — снял я ее на ходу, не сбавляя шаг. В Huawei официально утверждают, что "оптически стабилизирован" в P20 Pro только телеобъектив, но вскрытие iFixit показало: "железо" для оптической стабилизации имеется у всех трех камер. Не исключено, что именно поэтому (может, ИИ тоже помог) фото для снятого на ходу в полутемном подземном переходе довольно четкое.

К сожалению, стабилизация не работает при съемке видео в 4K — картинка трясется, даже если стоишь на месте и просто поворачиваешься в разные стороны. Включается она, только если снимать (такой режим выставлен по умолчанию) FullHD при 30 кадрах в секунду, и вот тогда видео выглядит, как будто снимают со штатива. Оригинал тестового видеофайла в 4K можно скачать по этой ссылке, хорошо стабилизированный ролик в FullHD — в альбоме на Google Photos.

Как это устроено

Тут можно было бы скаламбурить что-нибудь про "третий глаз", но никакой мистики в фотовозможностях Huawei P20 Pro нет. Расскажем вкратце, как устроена работа тройной камеры.

Тройной фотомодуль Huawei P20 Pro. Фото iFixit

Основной объектив: за средним из трех "глаз" Huawei P20 Pro скрывается цветной 40-мегапиксельный сенсор рекордного для современных флагманов размера 1/1.73", апертура f/1.8, эквивалентное фокусное расстояние — 27 мм. Заявленная цифра 40 мегапикселей соответствует действительности, но всё же до некоторой степени это лукавство — большинство "волшебных" функций камеры доступны только при съемке 10-мегапиксельных фото.

Светочувствительные элементы сенсора выстроены в группы по четыре, каждая группа (как и отдельные "пиксели" в случае с обычными матрицами) отвечает за фиксацию одного из базовых цветов — зеленого, синего или красного. Картинка формируется, когда процессор обработки сигнала анализирует данные с матрицы с учетом взаимного расположения групп элементов. То есть грубо можно сказать, что "пикселей" у камеры Huawei P20 Pro не 40 миллионов, а 10, но каждый такой пиксель стоит четырех обычных. Да, камерой Huawei P20 Pro можно сделать 40-мегапиксельный снимок, вероятно, в нем будет больше деталей, чем в 10-мегапиксельном, но зум или высококачественная ночная съемка, если в настройках выставить такое разрешение, невозможны.

Телеобъектив — это самый ближний к верхнему торцу корпуса "глаз" камеры. Сенсор за ним 8-мегапиксельный и совсем небольшой (1/4.4"), апертура — f/2.4, а эквивалентное фокусное расстояние — 80 мм. У модуля официально есть оптическая стабилизация.

"Суперсветосильный" объектив" — нижний из трех "глаз" камеры Huawei P20 Pro с 20-мегапиксельным черно-белым сенсором размера 1/2.78", объективом с апертурой f/1.6 и фокусным расстоянием 27 мм (как и у основного объектива — так им проще работать в тандеме). Напомню, черно-белый сенсор не нуждается в цветовых фильтрах, которые у RGB-датчиков ослабляют достигающий матрицы свет. Поэтому именно этот 20-мегапиксельный элемент вносит наибольший вклад в контраст и динамический диапазон итогового снимка.

Все недоступные конкурентам фотовозможности Huawei P20 Pro происходят из объединения данных с трех сенсоров и, вероятно, других датчиков смартфона (например, четкий снимок ночью с выдержкой в 4 секунды вряд ли делается без хотя бы частичной помощи акселерометра). Итог — заявленная максимальная ISO-светочувствительность камеры составляет 102 400. Это как, например, у "зеркалки" Canon 5D Mark IV. Sony недавно анонсировала Xperia XZ2 Premium с двойной и исключительно светочувствительной камерой, но и у нее максимальное ISO при фотосъемке — 51 200.

Что же касается зума, то сам по себе 8-мегапиксельный объектив обеспечивает трехкратное приближение, а данные с остальных двух сенсоров помогают смартфону сформировать 5-кратно приближенное фото, почти не уступающее в четкости снятому без зума. Напомним, возможности флагманов Apple (iPhone 8 Plus, iPhone X) и Samsung (Galaxy S9+, Galaxy Note 8) приближать изображение без потери качества ограничиваются двукратным зумом.

Huawei P20 Pro: брать или не брать

Выпустив Huawei P20 Pro, китайская компания сделала свою самую серьезную за все время заявку на разрушение дуополии Apple-Samsung на рынке дорогих и функциональных телефонов. Поводов предпочесть P20 Pro iPhone X или Galaxy S9+ много: это не только более впечатляющие, уникальные пока возможности камеры и относительно более доступная цена (55 000 рублей), но и крайне выносливая батарея на 4000 мА*ч, быстрая разблокировка по лицу, громкие стереодинамики, а также очень качественный, пусть и не сверхчеткий OLED-экран с разрешением 2240 на 1080 точек (FullHD+, 19:9). Дебютировавший в прошлом году в Huawei Mate 10 (по этой ссылке обзор с подробными результатами тестирования) чип Kirin 970 в тестах немного послабее процессоров во флагманах Samsung и Apple, но на практике, в том числе в играх, различий не видно.

При этом жаль, что придумать собственный уникальный "язык дизайна" Huawei до сих пор не удалось. Смартфон "никакой": внешним видом новинка напоминает все актуальные флагманские смартфоны разом (а формой датчика отпечатков пальцев — еще и старые Samsung Galaxy). Хорошо заметно, на какие модели конкурентов топ-менеджеры приказали ориентироваться своим дизайнерам. А те, видимо скованные особенно широко распространенной именно в азиатских компаниях парадигмой "я начальник — ты дурак", не смогли донести до руководства, что результат при таком подходе не может получиться по-настоящему красивым.

Выделяется Huawei P20 Pro только в версии с градиентной "сумеречной" расцветкой, которая получилась действительно красивой и необычной. Жаль только, что эту красоту придется либо носить в чехле, либо постоянно "любоваться" на неаккуратные следы от пальцев.

Но если внешний вид флагмана Huawei вам нравится (некрасивым-то его не назовешь), а возможность беспроводной зарядки не нужна (в отличие от iPhone X и Samsung Galaxy S9+, китайский смартфон этого не умеет, также нет слота microSD и 3,5-мм аудиоразъема), то Huawei P20 Pro — один из лучших вариантов сегодня в категории "самый-самый смартфон". По качеству обычных фото он как минимум не уступает, а по возможностям зумирования и ночной съемки — превосходит флагманские аппараты Apple и Samsung, при этом работает не медленнее iPhone X и, пожалуй, быстрее отягощенного навороченным фирменным интерфейсом Samsung Galaxy S9+. Хочется надеяться, что рано или поздно Huawei покорится еще одна высота: самобытный дизайн. Тогда Apple и Samsung точно придется подвинуться.