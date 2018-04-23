В Google официально признали, что компания столкнулась с проблемами в России. Ранее — в конце прошлой недели — о недоступности поиска и ряда других сервисов начали сообщать российские пользователи.

В пресс-службе интернет-гиганта подтвердили изданию TechCrunch, что в курсе жалоб на сбои в работе на территории России и расследуют их. Издание отмечает, что пыталось добиться от поисковика комментария о блокировках интернета в России всю прошлую неделю, но отреагировала пресс-служба лишь в воскресенье.

Отмечается, что среди затронутых сервисов не только интернет-поиск, но и почта Gmail, а также push-уведомления на Android-смартфонах — оповещения от Android-приложений приходят также с серверов Google.

В субботу Роскомнадзор сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, что внес в список блокируемых в России ресурсов ряд IP-адресов Google. Ведомство объяснило это тем, что эти адреса использовал для обхода блокировок мессенджер Telegram, а Google "не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России".